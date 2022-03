Castello della Musica di Noceto: concerto per le celebrazioni del 150° anniversario di Enrico Caruso

Il Castello della Musica di Noceto conserva presso il Museo del Disco Slawitz una collezione di dischi storici di pregio e di eccezionale valore storico, tra cui, numerose incisioni del tenore Enrico Caruso, di il 25 febbraio 2023 ricorrerà il 150° anniversario della nascita. In un progetto che prevede più attività nel corso dell’anno, i Musei del Castello della Musica intendono celebrare il più celebre “divo” della lirica del Novecento con una conferenza e un concerto il prossimo 19 marzo 2022 che si terrà presso la Rocca Sanvitale di Noceto all’interno della Sala Milli.

Il concerto è affidato al tenore Andrea Cesare Coronella accompagnato dall’Ensemble Mandolinistico Estense di Modena diretto dal maestro Roberto Palumbo. Coronella, che è stato allievo di Luciano Pavarotti, e di Arrigo pola, è stato vincitore di premi internazionali che lo hanno lanciato in una carriera internazionale di spicco. Ha interpretato il repertorio operistico in teatri di tradizione in Italia e all’estero, in particolare in oriente, dove ha al suo attivo una lunga carriera anche come ricercato concertista. Da diversi anni, Coronella promuove e propone il repertorio della canzone classica napoletana in collaborazione con L’Ensemble Mandolinistico Estense, una formazione animata da molti giovani artisti che si dedicano alla rinascita di questo strumento dalle radici popolari.Giovani promesse

musicali sul territorio modenese, mandolinisti, guidati da Roberto Palumbo, docente, hanno visto gli esordi tra le loro fila di artisti affermati come il mandolinista Eugenio Palumbo e il chitarrista Roberto Guarnieri, che partecipano al progetto.

Presenza di spicco per la giornata del 19 marzo, Luciano Pituello, accompagnato dal musicologo Ugo Piovani, arriverà da Milano con “macchine parlanti” d’epoca su cui farà ascoltare dischi storici di Enrico Caruso. Biografo di Caruso e grande collezionista, Pituello, 88 anni, Cavaliere della Repubblica, è stato il fondatore del Centro Studi Carusiani e ha donato importanti cimeli appartenuti al celebre tenore sia al Museo di Lastra a Signa di Villa Bellosguardo che appartenne a Caruso, e alla Casa Museo Caruso di Napoli, posto nell’appartamento in cui Enrico Caruso nacque e visse da giovane.

Il pomeriggio di domenica 19 marzo sarà caratterizzato dai due momenti di conferenza e concerto: alle 16 la chiacchierata fatta di aneddoti e contemplazioni musicali, memorie e storia a cura di Luciano Pituello, e alle 17 il concerto in cui si potrà ascoltare una rara composizione del tenore Enrico Caruso, la canzone “Tiempo Antico” di cui il tenore compose musica e parole. Il concerto sarà animato e presentato da Gloria Quazzico, che introdurrà i brani con aneddoti interessanti, mentre Mariella Caruso, direttore scientifico, accoglierà gli ospiti con il Dott. Antonio Verderi, esperto di dischi storici, e illustrerà brevemente una piccola mostra di abiti d’epoca. La mostra è resa possibile dal prestito di abiti d’epoca che percorrono il Novecento dagli anni ‘20 agli anni ’60.

Grazie al coordinamento di Coronella e di Gloria Quazzico, che collabora al Castello della Musica in particolare per i progetti didattici, l’iniziativa del 19 marzo è diventata uno scambio tra musei di due diverse regioni italiane. La Casa Museo Enrico Caruso di Napoli, un museo di nuovissima formazione di cui è direttore il Dott. Gaetano Bonelli, partecipa al progetto ospitando nei prossimi mesi la visita di una delegazione del Centro Studi per la Musica Antica e Rara del Castello della Musica presso la propria sede per filmare interviste che saranno fulcro di un breve documentario. Questo sarà poi reso fruibile sulla piattaforma Google Art insieme a schede storico-musicali che presenteranno le tracce audio digitalizzate del patrimonio di dischi storici della Collezione Slawitz.

Il documentario e le schede, a cura di Mariella Caruso, direttore scientifico dei Musei del Castello di Noceto, sono resi possibili dalla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Noceto, il Dott. Antonio Verderi, Assessore alla Cultura, e il Sindaco Fabio Fecci che, triplicando gli orari di apertura e servizi del Castello, hanno fortemente puntato sulla cultura e sulla riapertura di un luogo così unico e particolare: dallo scorso ottobre, grazie iniziative musicali e visite guidate, il Castello della Musica ha vissuto un boom di visitatori che solo negli ultimi due mesi del 2021 hanno superato le 200 presenze.

Per l’iniziativa, che prelude al lancio delle rassegne musicali che riempiranno primavera ed estate al Castello della Musica, nel segno della conviviali sarà offerto un rinfresco al pubblico, a cura dell’Associazione Silentia Lunae, gestore, e sarà presente una mostra di oggetti e gadget realizzati per l’occasione da “Io e Gloria Service” che potranno essere acquistati tramite l’associazione e sostengono i progetti del 150° anniversario carusiano 2023.

CALENDARIO: DOMENICA 19 MARZO 2022

150* ANNIVERSARIO ENRICO CARUSO - Celebrazioni al Museo del Disco Slawitz

Castello della Musica di Noceto, in collaborazione con Casa Museo Enrico Caruso di Napoli

Ore 16 - Conferenza - Cavalier Lucieano Pituello, Dott. Ugo Piovano - “macchine parlanti” ed ascolto di dischi d’epoca

Ore 17 - Concerto - Andrea Cesare Coronella e l’Ensemble Mandolinistico Estense - presenta Gloria Quazzico

Comune di Noceto

CASTELLO DELLA MUSICA

Museo del Disco Slawitz – Museo della Liuteria Scrollavezza

Mostra di abiti del Novecento a cura di Natalina Dazzan; rinfresco offerto da Silentia Lunae APS; tavolo gadget a cur

di “Io e Gloria Service”