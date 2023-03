Castello di Bardi, via alla nuova stagione

Finalmente comincia l’apertura della nuova stagione 2023, divertenti weekend al Castello di Bardi vi aspettano con eventi ed intrattenimento per tutti. Onlus Diaspro Rosso, gestore dei servizi per il pubblico del Castello, propone per il mese di marzo:

• Domenica 5 marzo: “Sentieri Sonori d’Appennino” con Enerbia.

• Sabato 18 marzo: Visita Guidata Storica Notturna con Ghost Hunters.

• Domenica 19 marzo: Scuola di Magia.

• Sabato 1 aprile: Abbots Way tappa in Castello.

Nel mese di marzo il Castello di Bardi è aperto tutti i sabati e festivi dalle 10.00 alle 18.00 ad orario continuato. Non perderti l’intrattenimento musicale con musica antica che allieterà la tua permanenza presso la Fortezza. Domenica 5 marzo alle 15.30 presso il Cortile e il Salone d’Onore, si terrà un intramezzo musicale con il gruppo Enerbia per la rassegna musicale “Sentieri Sonori d’Appennino”. Ritorna a grande richiesta la Visita Guidata Storica Notturna con Ghost Hunters, sabato 18 marzo alle ore 21.00. Dotati di particolari attrezzature, i ricercatori metteranno a conoscenza il pubblico dei dati raccolti in merito alle presenze extrasensoriali del Castello. Evento solo su prenotazione. Vieni a festeggiare la festa del papà al Castello con Scuola di Magia, evento di intera giornata durante il quale apprenderai trucchi magici e metterai alla prova il tuo ingegno risolvendo enigmi e rompicapo. Primo evento del mese di aprile: Abbot’s Way sabato 1 aprile. La Fortezza si conferma tappa della Via degli Abati, i partecipanti

faranno sosta al Castello per riposarsi e ristorarsi. Castello di Bardi offre anche la possibilità di usufruire di giornate didattiche per le scuole durante le quali gli alunni potranno visitare il Castello e conoscere la storia medioevale vivendo avventure ed esperienze all’interno della Fortezza. Per rendere ancora più speciale il vostro fine settimana, lo staff del Castello di Bardi è a disposizione nell’indicarvi le strutture migliori ove soggiornare, i locali dove gustare le migliori prelibatezze del territorio e potrà fornirvi informazioni sui luoghi più suggestivi da visitare. Costo del ticket ordinario intero mese di marzo: €7,00; ticket ridotto €4,50 (dai 4 ai 14 anni), i costi del mese di marzo potrebbero variare sulla base degli eventi.