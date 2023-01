Al Castello di Montechiarugolo arriva Favolandia: uno spettacolo itinerante dedicato alle favole

Una nuova concezione di intrattenimento che vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella delle più amate Fiabe e Favole, attraverso fantastici Spettacoli Itineranti!

Preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi incantare da uno Staff Magico, formato da attori professionisti con più di 10 anni di esperienza nel campo. Vi sembrerà di vivere una giornata immersi nelle più famose Fiabe e Favole!

Experienze.it, in collaborazione con la Compagnia JAR Creative Group, organizza Favolandia: Lo Spettacolo al Castello!

La giornata e l’esperienza di Favolandia è dedicata sia alle famiglie e ai bambini che agli appassionati delle più famose Favole e Fiabe del nostro tempo, ambientate nei mondi magici e fantastici!

Vivi l’emozione di assistere ad uno spettacolo itinerante e interattivo ricco di personaggi e colpi di Scena al Castello di Montechiarugolo, alle porte di Parma.

FAVOLANDIA – Lo Spettacolo al Castello!

L'edizione dello spettacolo sarà: “Peter Pan alla ricerca della Polvere di Fata”

Chi ha rapito il guardiano della polvere di fata? E soprattutto perché?

Pare che sia, ancora una volta, opera del terribile Capitan Uncino

Così Carambola e Pera, due dei bimbi sperduti, decideranno di darsi da fare per salvarlo.

Insieme a voi bambini, attueranno un piano geniale: vestirsi da pirati e intrufolarsi a casa di Uncino

Grazie a Trilly , Peter Pan e a un po’ di allenamento, vi trasformerete in pirati provetti, tanto che nemmeno Spugna vi riconoscerà.

Cosa aspettate? Il guardiano della polvere di fata ha bisogno di voi

Non perderti i biglietti per questo incredibile connubio tra storia e magia, all’interno di una favolosa Location, il Castello di Montechiarugolo!

Biglietti

L’accesso a Favolandia è consentito a tutti coloro che acquistano il biglietto di ingresso:

Prezzo bambini (l’esperienza è adatta a tutti i bambini): 10,00 €

Prezzo adulti (l’esperienza è assolutamente adatta anche ad adulti appassionati e/o genitori): 15,00 €

Bambini sotto i 3 anni d’età: Gratis

Ricordiamo e specifichiamo che l’esperienza è adatta a tutti, adulti e piccini!

Informazioni generali

Turni mattutini: ore 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00.

Turni pomeridiani: 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18,30.

Durata Spettacolo: 60 minuti (circa).

Lo spettacolo è itinerante all’interno del Castello, per questo motivo i turni partono ogni 30 minuti, ma lo Spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti.

Si ricorda che le porte apriranno 15 minuti prima dell’inizio e non saranno consentiti ritardi per non disturbare lo Spettacolo.

Non perderti lo Spettacolo Interattivo delle più famose Favole e Fiabe dei nostri Tempi, dove i bambini e gli adulti possono prendere parte dal vivo alle Favole!.. Come hanno sempre sognato!