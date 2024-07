Cena dei Mille, Casa: "Quello che funziona, il Pd lo vuole annichilire"

"Quando ho letto la notizia stentavo a crederci. Con fatica, impegno e uno straordinario lavoro di squadra abbiamo costruito un evento, la Cena dei Mille, che in sole due ore ha venduto tutti i suoi biglietti". Cristiano Casa - Fratelli d’Italia Parma. "Un evento invidiato da tante tante altre città, e molte di queste stanno cercando di copiarlo. Nonostante ciò, un consigliere del PD la vorrebbe sostanzialmente cancellare: quello che funziona, pare lo intendano distruggere. Sì, perché la Cena dei 1000 è una macchina che, nel tempo, è diventata sempre più oliata, non si finanzia solo con la vendita dei biglietti, ma con il sostegno delle imprese del territorio, degli sponsor (che fanno a gara per esserci) e del Comune di Parma, che ne andava fiero come un fiore all’occhiello, almeno fino a quando sono stato assessore e capofila del progetto. La Cena dei 1000 è un evento di promozione del territorio, non solo per i partecipanti provenienti da tutto il mondo, ma per la comunicazione che si crea attorno: l’attesa di sapere chi saranno gli chef o di conoscere il menu. La Cena dei 1000, però, è soprattutto il simbolo dell’ambizione di una città che vuole mostrare quanto è bella, dei cuochi e delle imprese dell’agroalimentare che vogliono esaltare il loro saper fare e la Food Valley, di cui siamo ambasciatori e capitale. Ambizione che, in estrema sintesi, è amore per la nostra terra. Questo spirito manca totalmente al consigliere del PD e, per quello che si sta vedendo a Parma in questi anni, al Partito Democratico".