"Lotte sindacali a Fidenza dai primi del 900 allo Statuto dei lavoratori": convegno di Cgil e Anpi

Nell'ambito delle iniziative collegate al centenario delle Barricate di Parma, sabato 10 dicembre, alle ore 17, nell'Auditorium del Palazzo delle Orsoline in Via Berenini, 136 a Fidenza, è in programma il convegno storico dedicato a "Tre spartiti antifascisti. Lotte sindacali a Fidenza dai primi del 900 allo Statuto dei lavoratori".

L'iniziativa è promossa da CGIL Parma e CGIL Fidenza insieme ad ANPI Fidenza, ANPPIA provinciale e Comune di Fidenza, e si articola in una serie di contributi che intendono tratteggiare i fondamentali passaggi dei movimenti di rivendicazione sociale e sindacale nel territorio, dagli anni Venti all'antifascismo fino agli anni '60/'70, che portarono alla conquista dello Statuto dei lavoratori. Il tutto accompagnato dalle memorie musicali di "Oltrecoro".

Dopo i saluti dell'Amministrazione Comunale di Fidenza, Cristiano Squarza, Presidente ANPI Fidenza, introduce i contributi di Roberto Spocci, storico e presidente ANPPIA Parma, Marco Minardi, dell'Istituto storico della Resistenza Parma., e Andrea Rizzi, responsabile Storia e Memoria CGIL Parma. Conclude Raffaele Tagliani, segretario della Camera del Lavoro di Fidenza.

Tutti gli eventi che si inseriscono nel palinsesto delle celebrazioni del Centenario delle Barricate di Parma fanno parte del cartellone 2022 di "OCCASIONI DI MEMORIA" della CGIL Parma.