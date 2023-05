Charlotte m. giovanissima artista da milioni di followers incontra i suoi fan al centro Eurosia

Monsummano Terme, 16 maggio 2023 – Arriva a Parma al Centro Eurosia Charlotte M., giovane content creator e stella del web che è seguita da migliaia di bambine, bambini, ragazze e ragazzi per la sua simpatia, la sua creatività e la sua bravura.

Le piace studiare e frequenta il liceo scientifico, ma non solo, ha già girato il suo film Charlotte M. Flamingo Party, ma non solo, ha scritto libri e lanciato canzoni, ma non solo, sarà in teatro a fine anno, ma non solo, si impegna per l’ambiente, ma non solo… si diverte e si entusiasma continuamente nella acerba pienezza dei suoi magici 15 anni!

Il prossimo 21 maggio a partire dalle ore 16, Charlotte M. sarà ospite d’onore al Centro Eurosia per incontrare i suoi fan, cantare le ultime canzoni, tra cui Pane e Burro con Ascanio, firmare autografi e fare selfies.



L’evento al Centro Eurosia, organizzato da Blu Iris Eventi di Bologna, agenzia che segue la presenza di Charlotte M. nei Centri Commerciali di tutt’Italia, sarà un momento di gioia, di emozione e divertimento per tutte le famiglie che decideranno di incontrare la ragazza del fenicottero rosa.

“Ogni volta che incontro i miei fan mi ricarico di energia ed entusiasmo, per qualche momento ripenso sempre alla piccolissima Charlotte M. che aveva il sogno di cantare, ballare e recitare. Oggi il sogno è più vicino e devo ringraziare tutti i bambini e i ragazzi che mi hanno accompagnato nel viaggio fino ad ora” commenta la giovane artista.



Entrare nel mondo di Charlotte M. è un’avventura meravigliosa fatta di impegno, di talento e di tanto, tantissimo divertimento. A soli 12 anni nel suo diario personale Charlotte scriveva: “la felicità alcune persone non riescono a prenderla, è come se fosse bloccata in un muro trasparente, la vedi, la senti, è a pochi millimetri di distanza ma non riesci a toccarla”. Senza volerlo, Charlotte si è candidata a guidare i suoi coetanei verso un mondo inclusivo, senza limiti e in cui l’amicizia e il rispetto la fanno da padrona. A grandi passi, tra un libro, una hit musicale e un prodotto cinematografico, Charlotte si rivolge agli adulti gridando “noi giovani ci siamo, dateci spazio!”. Ed ecco che forse, è proprio il caso di dirlo, a quindici anni Charlotte è già diventata grande.