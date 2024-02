Si è tenuta oggi, nella Sala del Consiglio Comunale, la premiazione delle classi vincitrici della 5^ edizione di “Che Natale in Vetrina!”, promossa dal Centro Commerciale Naturale “Vivere Collecchio” (gestito da STS di Ascom), con il patrocinio del Comune, rivolta ai bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “E. Guatelli”. Dall’8 dicembre al 6 gennaio scorso, i disegni realizzati dai bambini delle classi prime e seconde ispirati ai negozi del CCN, sono infatti stati esposti nelle vetrine per essere votati tramite posta elettronica o direttamente in negozio attraverso l’utilizzo delle apposite box votazione. Con oltre 1500 voti - record assoluto dall’inizio della manifestazione - giunti via mail o tramite compilazione delle schede cartacee, è stato possibile, quindi, decretare le classi che hanno ottenuto maggiori preferenze e che si sono aggiudicate tre buoni acquisto per materiale didattico. A salire sul podio, le classi: 2^G - primo posto; 2^C - secondo posto e 1^C - terzo posto. Tutte le classi hanno inoltre ricevuto un attestato di partecipazione come ringraziamento per il grande entusiasmo dimostrato per l’iniziativa. Quest’anno, in collaborazione con Abs Assistenza alla Famiglia di Collecchio, l’iniziativa si è arricchita del progetto “Nonno, nonna raccontami una favola di Natale!” dedicato alle classi 4^ e 5^ che si sono dilettate a preparare favole a tema natalizio inserendo spunti del percorso scolastico o particolari che provenivano proprio da racconti fatti dai nonni.

Sogni di bambini, voci dei nonni: le favole intergenerazionali sono state presentate e interpretate da alcune nonne collecchiesi e dalla Sindaca Maristella Galli lo scorso dicembre presso Abs Assistenza alla Famiglia Collecchio con l’obiettivo di recuperare le relazioni e la solidarietà tra le generazioni per migliorare la coesione sociale e riconoscere il ruolo dei nonni nella vita dei bambini e delle bambine. Le stesse favole sono state poi raccolte in un grazioso libricino offerto da CCN Vivere Collecchio, che è stato presentato in conferenza stampa oggi e verrà distribuito alle classi partecipanti e ai negozi aderenti l’iniziativa “Che Natale in Vetrina”. Il libricino è scaricabile anche sul sito www.viverecollecchio.com “L’esito più che positivo a cui ci ha abituati questa bellissima iniziativa non stupisce - ha commentato la Sindaca di Collecchio Maristella Galli - ma conferma la capacità tutta collecchiese di creare ad ogni occasione la rete di collaborazione e di reciprocità necessarie per centrare sfide ed obiettivi di qualsiasi natura. Anche quest’anno si è ricostituito il circuito di scambio virtuoso tra famiglie e cittadini, mondo della scuola, del tessuto economico e di quello sociale, sostenuto dall’impegno convinto dell’Amministrazione comunale. Il risultato di questa convergenza di intenti ci ha restituito un evento coinvolgente, nel segno del rinnovamento e della speranza che si accompagna al Natale, di questi tempi più che mai essenziale. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi forma, mostrando ancora una volta l’essenza migliore della nostra comunità”.

“Queste esperienze di sinergia tra Amministrazione Comunale, Scuola e Associazioni del territorio aiutano a creare legami forti all'interno di una comunità - ha aggiunto Giovanni Brunazzi, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Ettore Guatelli - che si riconosce in questi che divengono valori di riferimento per tutti. Il lavorare per i bambini e con i bambini aiuta a crescere questi ultimi nella consapevolezza di essere al centro di un grande progetto, di un progetto per il loro futuro, che deve avere però radici salde in quelli che sono i punti di riferimento di un territorio come il nostro, quali la laboriosità, l'aiuto vicendevole e sentirsi parte di una grande famiglia, con un grazie a coloro che l'hanno reso possibile”. Presenti alla conferenza stampa anche Roberto Dallavalle Assessore all’Ambiente, Cristina Beccarelli della Cartoleria Il Quadrifoglio, Benedetta Parmigiani e Silvia Maggioni di Abs Assistenza alla Famiglia, in rappresentanza dei negozianti del CCN Vivere Collecchio.