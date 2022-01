chi ha ucciso la regina di cuori?

Animazione al Castello di Montechiarugolo in occasione di San Valentino. Un originale evento enigmistico/investigativo, liberamente ispirato ai romanzi di Lewis Carroll, in cui spirito di osservazione, intuizione e gioco di squadra costituiranno le chiavi per risolvere un misterioso regicidio.

L'animazione avrà luogo all'interno delle sale che compongono il Castello, dal salone principale alla stanza della fata Beda. Gli spazi del Castello accoglieranno attori professionisti che trascineranno il pubblico in un insolito San Valentino.

L'esperienza ha una durata di un'ora e mezza circa e prevede più turni, in partenza ogni mezz'ora con un massimo 12 persone.

Partenza 1 turno: 17:30

Partenza 2 turno: 18:00

Partenza 3 turno:18:30

Partenza 4 turno:19:00

Partenza 5 turno: 21:30

Partenza 6 turno: 22:00



L'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

In caso di pioggia si garantisce il corretto svolgimento dell'evento.



Info & Prenotazioni:



eventi@only-4u.it