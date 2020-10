Chocomoments in Piazza Ghiaia a Parma

E' a Parma l’evento itinerante che celebra il cioccolato artigianale di qualità. Chocomoments, l’evento itinerante che porta in ogni angolo d’Italia l’arte dei maestri cioccolatieri, farà tappa nella città emiliana da sabato 10 a lunedì 12 ottobre. Tre giorni di iniziative per tutti i gusti e tutte le fasce d’età. Organizzata in partnership con Bi&Bi Comunicazione , la manifestazione prevede le attività della Fabbrica di Cioccolato e gli stand della Mostra Mercato: in programma laboratori per bambini, lezioni per adulti e show cooking per illuminare di gioia gli occhi (e il palato) di tutti i buongustai. Sede della manifestazione sarà Piazza Ghiaia , con gli stand aperti sabato dalle 1 7:30 alle 23:30, domenica e lunedì dalle 10 alle 20.

PER I PIÙ PICCOLI

Choco Baby è il laboratorio dedicato ai maestri cioccolatieri di domani. Sotto l’esperta guida degli artigiani della Fabbrica di Cioccolato, i bambini impareranno a realizzare con le proprie mani squisiti cioccolatini da gustare a casa: un’opportunità per apprendere giocando che verrà proposta domenica e lunedì dalle 15:30 alle 17:30. A disposizione dei più piccoli tutto l’occorrente per dare sfogo alla creatività: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Il costo di partecipazione è di 5 euro, non è necessaria la prenotazione.

VEDERE E ASSAGGIARE

Due gli appassionanti momenti live dedicati all’arte culinaria. Domenica, alle ore 15, ci sarà lo show cooking “Come nasce una pralina)” e lo stesso giorno, alle 18, andrà in scena “Come nasce una Sacher?” . Attività, quelle messe in calendario dalla Fabbrica di Cioccolato, che permetteranno a tutti i presenti di assistere in presa diretta alle varie fasi di lavorazione, calandosi nel clima di un vero e proprio laboratorio artigianale.

I SEGRETI DELL’ARTIGIANO

