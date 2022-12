Christmas Show al Fidenza Village con la cantante italo-angolana Yana C

Domenica alle 11, a Fidenza Village, con replica alle 16 e alle 18, andrà in scena il tradizionale Christmas Show che vedrà protagonista la strepitosa voce della cantante italo-angolana Yana C insieme all’Underground Dance Studio Milano. Yana lavora come solista in eventi a livello nazionale ed internazionale, in programmi televisivi e in tournée come corista di Elodie e di altri artisti. La performance sarà una parata natalizia itinerante formata da quindici ballerini professionisti, impegnati in uno show creato da Ivan Spinella, coreografo e direttore artistico di alcuni tra i migliori artisti e cantanti del panorama italiano e internazionale. Elfi, schiaccianoci, Babbo Natale e altri personaggi danzeranno su alcune delle più famose musiche

natalizie, in coreografie che avranno più stili, dalla street dance alla danza contemporanea, dal musical alla danza classica. Intanto ha aperto i battenti il mercatino, con le casette di legno, dove tra luci e vin brulè si può curiosare tra le tante idee regalo e dove i bimbi potranno incontrare Babbo Natale. Il Christmas Show sarà ripetuto sabato 17, giornata nella quale è prevista l’iniziativa “Follie” con sconti fino al 50%. Ad impacchettare i regali al Village c’è una squadra di elfi e con una piccola donazione sarà possibile supportare la charity Make – A – Wish Italia Onlus che dona gioia e speranza ai bambini affetti da gravi patologie.