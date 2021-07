cinema: mi chiedo quando ti mancherò in sala con il regista

Dal 1° Luglio a Bologna è in programmazione al Cinema Odeon il film "Mi chiedo quando ti mancherò" di Francesco Fei, distribuito da Istituto Luce.

"Mi chiedo quando ti mancherò" racconta con tocco leggero e favolistico, temi di grande attualità come il bullismo tra adolescenti e il bodyshaming.

Il film farà un tour promozionale in cinema selezionati in tutta Italia, e in Emilia Romagna farà tappa l'8 luglio all'Arena Stalloni di Reggio Emilia (ore 21.30) e il 9 luglio all'Arena D'Azeglio di Parma (ore 21.30). A queste proiezioni sarà presente in sala il regista Francesco Fei.



La trama. Amanda (interpretata da Beatrice Grannò) ha diciassette anni e ogni giorno deve affrontare le difficili sfide di una teenager. Bullizzata per il suo peso, introversa e sensibile, sarà messa a dura prova da un evento traumatico, tanto da decidere di scappare di casa insieme a una nuova amica (Claudia Marsicano), esuberante e intraprendente. Sarà lei a farle da guida nella più difficile delle sfide: crescere e impadronirsi della propria vita. La sua è una storia di coraggio e determinazione, avventurosa e romantica, feroce eppure buffa.



Il film è tratto da "Wonder when you’ll miss me", il secondo libro di Amanda Davis, scrittrice americana prematuramente scomparsa. Un road movie attraverso confini fisici e mentali, in fuga dal passato e in cerca di un futuro ancora possibile.



Con Mi chiedo quando mi mancherò Beatrice Grannò (Doc - Nelle tue mani, Tornare, Zero) ha vinto il premio RB Casting - Miglior Giovane Interprete a Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma.

