cinema teatro juventus – colorno - la nuova stagione teatrale 2021-2022

Un ventaglio di proposte per teatro ragazzi che spaziano dal repertorio classico alla drammaturgia contemporanea questa sarà la stagione di teatro ragazzi,2021 2022 del Cinema Teatro Juventus di Colorno, promossa da T.In, Comune di Colorno e Parrocchia di Colorno, di cui anticipiamo qui titoli e date.



Nel suo complesso, la ricchezza e l’attenzione alla qualità artistica degli spettacoli proposti si configura come una possibile “poetica dell’umano”, una volontà positiva di pietas e comprensione spesso travolta dalle contingenze del mondo e della cronaca.



“La nuova stagione di Teatro Ragazzi del Cinema Teatro Juventus è una novità per il territorio Colornese all’insegna della qualità portata sul nostro palco da testi importanti, interpretati e diretti da grandi attori e registi”, commenta il direttore artistico T.In, Ronnie Guasti. “Una novità assoluta per il nostro teatro, approdano a Colorno alcune tra le migliori produzioni italiane. T.IN si prefigge di portare nel territorio un intervento culturale di essenziale importanza, costruire un rapporto con gli enti parrocchia/comune continuativo e produttivo, che porti alla comune costituzione di criteri di intervento con e per i ragazzi; la disponibilità di T.IN a fondare metodologie modulari e flessibili all’esigenze del territorio coinvolto, nel dettaglio è un elemento del nostro lavoro da sempre. solco di questa tradizione, che rappresenta sicuramente un’eccellenza non solo per il nostro territorio, ma anche per l’ambito provinciale”.



La stagione si aprirà il 5 dicembre con lo spettacolo Mr. Bloom Compagnia Antonio Brugnano Teatro - MILANO con Antonio Brugnano, Vincitore di importanti festival a livello nazionale “Festebà 2017”, “In-Box Verde 2017” (Siena), “Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi 2015” (Padova), “La città dei ragazzi 2014” (Vimercate). Il 19 dicembre con lo spettacolo Caro Babbo Natale della Compagnia Teatrale CLOWN OFF – MILANO con Antonio Casonato e Rossella Raimondi. Il 23 gennaio verrà presentato uno spettacolo che porta i bambini ad entrare nel luogo del gioco, per eccellenza, che è il teatro, mentre nello spazio scenico un gioco si sta già giocando, dal titolo il Posto dei bambini Compagnia dei Piccolli – CREMONA. Il 20 febbraio uno spettacolo per noi molto importante quanto vede in scena un caro amico Patrizio Dall’Argine della compagnia Teatro Medico Ipnotico di Parma con lo spettacolo il Viaggio. Per concludersi poi il 27 marzo con lo spettacolo ANTS’ LINE Formiche in fila indiana della Compagnia Pars Construens – Parma dalla regia di Gian Marco Pellecchia Vincitore Premio Hystrio 2011.