I cinque eventi da non perdere nel week end

Inizia nella serata di venerdì 12 luglio il week end a Parma e provincia. Di certo non mancheranno gli eventi, per tutti i gusti:

I musei gratuiti sabato 13 e domenica 14 luglio

Sabato 13 e domenica 14 luglio nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

La mostra 'Contemporanea' al Palazzo del Governatore

E' aperta fino al 21 luglio la mostra 'Contemporanea' al Palazzo del Governatore a Parma. Opere di Pablo Picasso, Marc Chagall, Marcel Duchamp, Giorgio de Chirico, Otto Dix, Victor Brauner, Man Ray, Giorgio Morandi, Lucio Fontana, Marino Marini, Conrad Marca-Relli, Mario Schifano, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis e molti altri. In esposizione 115 opere di 93 artisti di rilievo internazionale, selezionate tra il patrimonio delle più prestigiose collezioni private di Parma. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Degustazioni di vino al castello di Contignaco

Sabato 13 luglio diversi Vignaioli Indipendenti delle Delegazioni F.I.V.I. di Parma e Piacenza e dell’Oltrepò Pavese si riuniranno al Castello di Contignaco, assieme ad altri piccoli Produttori locali, per offrire a tutti gli ospiti la possibilità di degustare con attenzione i loro vini (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Il festival di Torrechiara Renata Tebaldi

Sabato 13 luglio si terrà il secondo concerto del festival di Torrechiara Renata Tebaldi, dal titolo Tra l'Oriente e il Jazz nel cortile d'onore del Castello. La ventottesima edizione del Festival di Torrechiara Renata Tebaldi coincide con il trentesimo anniversario dell’associazione culturale Accademia degli Incogniti, organizzatrice della rassegna insieme al Comune di Langhirano, e si divide per la prima volta in due sedi suggestive e dall’acustica pregevole. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Spazi d'Ozio: spettacolo comico venerdì 12 luglio

Venerdì 12 luglio, nell'ambito del festival Spazi d'Ozio si terrà lo spettacolo 'Scherzi in un atto!', 906 di Ortona, uno spettacolo comico per tutti. Spazi d’Ozio: la rassegna estiva, arrivata alla undicesima edizione, ricca di spettacoli organizzata dal Teatro del Cerchio per l’estate 2024 a Parma. Quest’anno nella nuovissima sede di via Belli. (TUTTE LE INFORMAZIONI)