“Cioccolato Vero”: dopo due anni ritorna il weekend al cioccolato

Finalmente, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, ritorna con la 12^ edizione la manifestazione golosa dedicata al cioccolato in tutte le sue forme e interpretazioni. “Cioccolato Vero” regalerà come ogni anno deliziosi sapori e dolci degustazioni a tutti gli amanti del cioccolato. Sarà in Piazza Garibaldi, da venerdì 25 a domenica 27 marzo, l’appuntamento con la kermesse “Cioccolato Vero”, evento organizzato da CNA Parma in collaborazione con Acai, con il patrocinio del Comune di Parma e grazie al sostegno economico del Gruppo Autozatti di Parma. Un’iniziativa che ospiterà per tre giorni i migliori maestri cioccolatieri e le eccellenze provenienti da ogni parte d’Italia. Per tutta la durata dell’evento il pubblico potrà acquistare il meglio delle produzioni e degustare alcune prelibatezze offerte dai maestri cioccolatieri. L’obiettivo dell’evento è far cogliere al consumatore non solo la bontà del cioccolato “vero”, cioè quello prodotto utilizzando soltanto burro di cacao come unico grasso vegetale, ma anche far conoscere l’aspetto artistico che si cela dietro a uno dei prodotti più consumati e amati dalla popolazione italiana. L’evento vuole offrire ai visitatori una vera esperienza che abbia come protagonista il cioccolato in tutte le sue declinazioni per sottolineare ancora una volta come le produzioni artigianali siano talmente ricche di tradizione, qualità e versatilità da non temere il confronto con nessun altro genere di prodotto.

“Dopo due anni di sosta forzata – ha esordito l’assessore a Commercio, Turismo e Progetto Unesco Cristiano Casa - siamo contenti di poter ospitare nuovamente nella nostra piazza principale questo evento che come Città Creativa della Gastronomia Unesco sosteniamo da sempre con convinzione per la qualità e l’altissimo livello dei prodotti artigianali che dà la possibilità di conoscere e apprezzare ai cittadini e ai turisti di Parma”.

“Lo spirito di “Cioccolato Vero” – ha detto il presidente CNA Parma Paolo Giuffredi – è quello di puntare sulla qualità dei prodotti, combinando fantasia e maestria creativa. Si tratta di una manifestazione che guarda al mondo del cioccolato, ma anche al territorio nella sua complessità: per questo il ricavato delle sculture artigianali di cioccolato che verranno realizzate sabato e domenica sarà devoluto all’associazione di volontariato “Verso il Sereno”. “Questa edizione – ha sottolineato il coordinatore Acai Giorgio Zanlari – rappresenta per noi la volontà di ricominciare a trovarsi e a vivere il centro storico, con responsabilità, ma rimettendoci in gioco con una iniziativa di grande livello da sempre molto apprezzata nella nostra città”.

Programma

Venerdì 25 marzo

Ore 10.00 – 20.00: Apertura stand espositori

Ristorante Ombre Rosse Borgo Tommasini il Menù “L’oro atzeco in tavola”

Cioccoteca Borgo Mazza ore 17 “Il the delle cinque” degustazione tè rosso Rooibos al cioccolato e Cacao

Libreria La Feltrinelli Strada Farini – i libri cioccolatosi corner dedicato al cioccolato

Caffè San Pietro degustazioni cioccolato e Rhum

Panificio Dolce Salato Parma Strada Farini – panini cioccolatosi

Panetteria Profumo di Pane Via Sauro – le cioccolatine chetogeniche

Sabato 26 marzo

Ore 10.00 -20.00: Apertura stand espositori e laboratori

Ore 11.00: Le autorità del territorio incontrano i maestri cioccolatieri Inaugurazione manifestazione

Ore 10-20: Apertura stand CNA Parma con la presenza dell’Associazione Verso il sereno

Ore 10-20 Laboratorio di scultura del cioccolato

Cioccoteca Borgo Mazza - dalle ore 10.00 - “Colazione da Cioccoteca” degustazione di tè nero al cacao Dark

Chocolate e biscotti fleur de sal

Domenica 27 marzo

Ore 10.00 – 20.00: Apertura stand espositori e laboratori

Ore 10-20: Apertura stand CNA Parma con la presenza delle Associazioni Verso il sereno e Il Loto no profit

Ore 10-20 Laboratorio di scultura del cioccolato

Ore 15.00: “Una culla per l’Ucraina a cura di Valerio Vinaccia designer”

Ristorante Ombre Rosse Borgo Tommasini il Menù “L’oro atzeco in tavola”

Cioccoteca Borgo Mazza - dalle ore 17 - “Bollicine al cioccolato” degustazione di spumante “Chocolat in a bottle”

Chardonnay aromatizzato al cioccolato e nocciola con fragole

Ufficio Stampa CNA Parma:

Federica Gambetta | stampa@cnaparma.it | t. 0521 227232 | c. 348 5603428

Nei giorni di sabato 26 e domenica 27 marzo verranno realizzate sculture artigianali di cioccolato che saranno in

vendita presso il punto CNA Parma. Il ricavato sarà devoluto a “Verso il Sereno”, Associazione di Volontariato che

ha la finalità di assistere il malato oncologico e la sua famiglia presso il reparto Day Hospital e il reparto di degenza

dell'Unità Operativa Oncologica dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.

In occasione dell’apertura della mostra “I Farnese, architettura, arte e potere” mostrando il biglietto di ingresso

alla mostra, sarà applicato uno sconto in manifestazione.