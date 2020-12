Cittadella, salta ancora il concerto di Sting: ecco perché

Per gli amanti di Sting una brutta notizia. Slitta ancora il suo concerto a Parma, l'ex leader dei Police non si esibirà neanche nel 2021. La notizia arriva dal consiglio comunale, direttamente dall'assessore alla Cultura Michele Guerra. Il concerto, inizialmente previsto per il 20 luglio 2021, non ci sarà, non spetterà al Comune risarcire gli organizzatori. Alla base della decisione l'emergenza sanitaria.