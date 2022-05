Collecchio: domenica 22 maggio appuntamento con gli stand del Consorzio La Qualità dei Mercati

Nuovo appuntamento del Consorzio 'La Qualità dei Mercati', promosso da Ascom Parma, che domenica 22 maggio colorerà il centro di Collecchio con numerosi stand e bancarelle di qualità per il caratteristico “Mercato di Primavera”. La manifestazione, che si svolgerà dalle 9 alle 20, nel tratto di via Spezia compreso tra la rotonda incrocio viale Libertà (esclusa) e via Combattenti, ospiterà circa 30 stand di ambulanti che esporranno le migliori proposte di abbigliamento per la bella stagione, articoli sportivi, oggettistica e prodotti per la casa, ma anche decorazioni, tessili e molto altro ancora. Una domenica di shopping in provincia per godere dell’atmosfera primaverile in buona compagnia.