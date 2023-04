'Colore e mistero' alla galleria Sant'Andrea

Da sempre, nella mia pittura, il colore ha svolto la funzione essenziale di trasmettere i sentimenti, le sensazioni, le emozioni, ed è proprio per questo che mi trovo in sintonia con quanto scrive Antonio Spadaro nel suo libro “Oltrecolore”, dove dice: “ come l’ispirazione, il colore non viene da una intimità chiusa in sé stessa, ma giunge dall’esterno, da un oltre che offre il senso alle cose di qua, alla vita, agli oggetti, alle tensioni, ai desideri. Il colore raggiunge l’artista che lo scopre. Insomma il colore di un’opera non è imitazione della natura, ma intuizione di un mondo che deve venire.”

