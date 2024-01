Columbia: il 20 gennaio al Casinetto Petitot

Il 20 arriva un nuovo evento in casa Mind for Music: Columbia.

Un dj set a modo nostro per farvi iniziare al meglio il weekend.

Questo sabato apriranno la serata i ragazzi di Forma Balera che per l'occasione hanno deciso di chiamare Claudio Lic, che con la sua esperienza porterà un dj set di livello altissimo.

A seguire il nostro Pietro continuerà a farvi ballare fino a quando si può.



Inizio evento ore 18

Ingresso riservato ai soci #arci

Contributo soci:5 €



BIO



È resident di due party, Borneo Music Island e Peak Freeak, in cui ha condiviso la consolle con alcuni dj molto influenti sulla scena: GNMR, PAULA TAPE, MARCELLUS PITTMANN, WHODAMANNY, DJ ROCCA, N2B, BULMA BRIEF, SEVERINO (HORSE MEAT DISCO).