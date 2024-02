'Columbia': sabato 17 febbraio al Casinetto Petitot

Mind For Music è lieta di invitarvi al suo evento Columbia dedicato al preserata.

I ragazzi di Forma Balera hanno deciso di occupare il palco del Petitot e ci intratterranno con un set scoppiettante.

Per l'occasione hanno deciso di chiamare un amico di vecchia data: PEDROWILLGO



BIO

Dopo anni di esperienza trascorsi nelle discoteche della zona cercando di assecondare le richieste del momento, Pietro Goffrini si ferma e ritrova quelle che sono le sue più nascoste esigenze musicali: un suono tech house con influenze tribali, percussioni e vocal dall’Africa al Sud America per un ritmo che muove in costante evoluzione.



Inizio ore 18 30



Contributo all'ingresso 3€