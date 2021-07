come creare giovani ambasciatori per i diritti umani?

Gioventù per i Diritti Umani è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 dalla Dott.ssa Mary Shuttleworth, un’insegnante nata e cresciuta nel Sudafrica durante il periodo dell’apartheid, assistendo in prima persona agli effetti devastanti della discriminazione dovuta alla mancanza dei fondamentali diritti umani fondamentali.



Lo scopo di YHRI è insegnare ai giovani i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, e così ispirarli a diventare sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è ora diventato un movimento mondiale, con centinaia di gruppi, club e filiali in tutto il mondo.



Gli insegna l’istruzione sui diritti umani sia in aula che in contesti didattici non tradizionali. Il nostro obiettivo è raggiungere persone provenienti da ambienti diversi, con materiale che spesso fanno appello alle varie generazioni. Attraverso l’insegnamento dei diritti umani con tutti gli strumenti disponibili: con conferenze, convegni on l’hip-hop e balletti, questo messaggio si è diffuso in tutto il mondo.



“I bambini sono il nostro futuro” disse l’umanitario L. Ron Hubbard, ed hanno bisogno di conoscere i propri diritti umani e sapere di dover assumere la responsabilità di proteggere se stessi e i loro coetanei. Man mano che diventano consapevoli e attivi in questa causa, il messaggio si estende in lungo e in largo ed i diritti umani universali un giorno diventeranno un fatto, non solo un’utopia.



Ecco perché i volontari di Gioventù per i Diritti Umani hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito per insegnanti, educatori e genitori che vogliono trovare degli strumenti efficaci per insegnare i diritti umani.



Il webinar si terrà attraverso la piattaforma ZOOM, Venerdì 2 Luglio alle ore 20:00.



Per iscriversi gratuitamente scrivere a gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com .









Ufficio StampaGioventù per i Diritti Umani