Come nasce la musica: gli ultimi appuntamenti

Sono stati riprogrammati gli ultimi tre eventi del percorso “Come nasce la musica: racconto in 10 tappe tra suoni e libri”, rinviati nei giorni scorsi per motivi di forza maggiore. Un percorso letterario-musicale a ingresso gratuito per bimbi e bimbe, organizzato dalle biblioteche dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con gli artisti de La Toscanini. Due degli ultimi tre appuntamenti si svolgeranno nella Biblioteca “Vilma Preti” di Sala Baganza (Piazza Gramsci 1, c/o Rocca Sanvitale). Il primo sabato 17 settembre alle ore 17 con il laboratorio “L’unione dei 4 elementi per la polifonia”. Il secondo, sempre nella biblioteca salese, alle ore 17.30 di lunedì 19 dicembre, sarà lo spettacolo “La polifonia he nasce dall’incontro tra suoni e strumenti diversi” con Miriam Caldarini (clarinetto), Francesco Migliarini (percussioni), Nao Yokomae (soprano), Anna Jordan Follia (violino), Marco Fragnelli e Karin Rossi (Collettivo Lynus), musiche di Andrea Coruzzi. L’ultimo appuntamento, che concluderà la rassegna, è programmato per giovedì 5 gennaio alle ore 17 nella Biblioteca di Collecchio (c/o Villa Soragna – Parco Nevicati) con lo spettacolo “Il cantare o la vibrazione delle corde vocali nel canto”, che vedrà la partecipazione di Nao Yokomae (soprano), Marco Fragnelli e Karin Rossi (Collettivo Lynus).