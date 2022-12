Al via la quarta edizione del Parma Metalheadz al Campus Industry

Sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 18.30, si terrà la quarta edizione del Parma Metalheadz al Campus Industry di Parma,in collaborazione con Idra Eventi, Obscene Events e Il concerto che Vorrei. Diventato appuntamento fisso pre natalizio, il format ospiterà, oltre alle band di parma, anche quelle delle provincie vicine quali Modena e Reggio per una serata unica e speciale per la scena musicale emiliana. Ad aprire la festa saranno i DIVULGATOR da Modena con il loro metal sonorità punk/metal a tematiche divulgative; seguire il progetto solista del parmense Valerio Antinucci; le parmensi Wox (hard rock metal band). In chiusura di serata avremo i reggiani The Modern Age Slavery con il loro Death core personale e ricercato; i modenesi Trick or Treat rinomati nel filone power metal nazionale ed infine gli storici death metallers parmensi Distruzione, colonna portante della scena musicale metal nostrana. Dopo i concerti After Party dalle 00.30 alle 4.00 con SKALL & ALLE CUOGHI (Obscene e The Abyss Booking and Promotion) ed i parmensi Mike De Chirico, Enrico Casula, Dimitri Corradini. Area Food e Area Distro presenti all'interno del locale Biglietti in cassa all'ingresso.