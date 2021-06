Best of guitar, concerto rock alla Reggia di Colorno

Grandioso evento nei Giardini della Reggia di Colorno, per tutti gli amanti del rock e dei virtuosi della chitarra. Un concerto unico, in una cornice meravigliosa. Con: Luca Colombo, chitarrista, didatta, arrangiatore, ha collaborato con moltissimi artisti, il meglio del mondo musicale italiano ed anche internazionale come Ramazzotti, Nek, Pezzali e molti altri. Davide Luca Civaschi in arte Cesareo, il mitico e iconico chitarrista di Elio e le Storie Tese. Maurizio Solieri, oltre 30 anni al fianco di Vasco Rossi componendo tra i pezzi più famosi del rocker come Canzone, C'è chi dice no, Rock 'n' roll show e molte altre. Manuel Boni, eclettico di scuola jazz, vanta prestigiose collaborazioni televisive, nei musical, accompagna da diversi anni, insieme alla sua band, alcuni tra i principali chitarristi internazionali La serata inizierà con l'apertura musicale di una band di giovani musicisti chiamata "I Mosaico", band Pop, Rock e Funk. A seguire inizierà la serata Best of Guitar, un concerto dedicato ai grandi classici del rock e al suono della chitarra che li ha resi tali. Durante lo show, si alternano sul palco Luca Colombo, Cesareo, Maurizio Solieri e Manuel Boni, supportati dalla band The Mullers. I chitarristi ospiti della serata, suoneranno alcuni brani da soli con la band ed altri tutti insieme, armonizzando le chitarre tra di loro. Il repertorio spazia tra diversi successi internazionali, attraversando la storia del Rock. Uno show arricchito da 4 Chitarre che suonano insieme alla band, ha un impatto davvero spettacolare!

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...