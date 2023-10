Capodanno al Teatro Regio

Per festeggiare in musica l’arrivo del nuovo anno, due serate da trascorrere al Teatro Regio di Parma in allegria e leggerezza. Va in scena domenica 31 dicembre 2023, alle ore 21.00, a poche ore dallo scoccare del nuovo anno, Al cavallino bianco, operetta in tre atti di Ralph Benatzky, nell’allestimento della Compagnia Corrado Abbati, con la regia di Corrado Abbati e la direzione di Alberto Orlandi sul podio dell’Orchestra Filarmonica Arti&Suoni, con le coreografie di Francesco Frola.

Il cast è composto da Antonella Degasperi, Fabrizio Macciantelli, Mariska Bordoni, Davide Zaccherini, Gaëtan Waterkeyn, Carmine Fabbricatore, Claudio Ferretti, Chiara Presa, Matteo Catalini, Jana Szendiuchova, Armando Ferro, Sara Noveri, Isabella Minosi, Manuel Sandroni, Giovanna Golin, Lara Machado, con i danzatori del Balletto di Parma. Saranno i Filarmonici di Busseto i protagonisti del Concerto di Capodanno, realizzato da Società dei Concerti di Parma, lunedì 1 gennaio 2024, ore 18.00. L’ensemble composto da Corrado Giuffredi al clarinetto, Cesare Chiacchiaretta alla fisarmonica, Giampaolo Bandini alla chitarra, Roger Catino alle percussioni, Antonio Mercurio al contrabbasso. Musiche di Johann Strauss, Giuseppe Verdi, Nino Rota, Ennio Morricone, George Gershwin, Maurice Ravel, Astor Piazzolla.

Biglietti in vendita dal 18 ottobre presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma e dal 19 ottobre 2023 online su teatroregioparma.it