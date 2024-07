Da Giulio Cesare a Ricordati di Me: Venditti si prende il Parco Ducale

Un trionfo di pubblico, canzoni, nostalgia e ricordi. Antonello Venditti ha incantato i cinquemila del parco Ducale a colpi di musica e racconti. Una sera, quella di venerdì 19 luglio, piena di emozione, con il cantautore romano che si è esibito in occasione della seconda serata della rassegna Summertime. Un concerto che è stato, appunto un trionfo, nonostante la pioggia avesse cercato di rovinare l'atmosfera nella parte finale dello spettacolo.

Venditti ha celebrato il 40ennale del suo album capolavoro Cuore e il grande progetto live Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary. Sul palco, Venditti ha cantato moltissimi pezzi del suo immenso repertorio, spiegando prima di ogni canzone le origini che lo avevavo ispirato a scriverle e da dove erano nati quei brani, coinvolgendo il pubblico pezzo dopo pezzo. Così è stato per Nata sotto il segno dei pesci, Lacrime di pioggia, Peppino, Giulio Cesare, la splendida Notte prima degli esami, fino ad arrivare a Qui, Ci vorrebbe un amico, l'Ottimista, Piero e Cinzia ispirata a un concerto di Bob Marley a Milano nel giugno 1980 e a una storia d'amore tra i due protagonisti del brano.

Infine, l'ultimo Venditti: brani come Che fantastica storia è la vita, Dalla Pelle al cuore, Alta Marea, Unica hanno scaldato il cuore dei 5mila presenti, prima della conclusione (sotto la pioggia che cominciava a cadere) con tre dei suoi pezzi più storici: In questo mondo di ladri, Roma capoccia, Ricordati di me.