MagicaMusica 12 giugno ore 21 Teatro Regio: NO al bullismo, SI alla vita!

Domenica 12 giugno alle 21 si terrà, ad ingresso libero, lo spettacolo SBULLI, la diversità come antidoto al bullismo, un musical che vedrà calcare il palcoscenico del Teatro Regio dall'orchestra Magicamusica composta da giovani musicisti con disabilità accompagnati dai loro educatori, il coro degli alunni dell'I.C. Pescara 8, i danzatori delle classi quinte del Liceo Coreutico Tito Livio di Milano messi in sinergia da Teatro Danza e MagicaMusica.

Lo spettacolo eseguirà uno spartito che si muoverà attraverso undici temi correlati al BULLISMO per attraversare i molti aspetti di questo terribile fenomeno ed atteggiamento.

Sarà uno spettacolo fatto anche di parole, di suggestive scenografie e di significative video interviste che insieme diranno NO al bullismo e SI alla vita. Tutti i contenuti artistici ed espressivi sono stati prodotti e allestiti nei laboratori tematici programmati e realizzati dall’Associazione MagicaMusica, dall'I.C. Pescara 8, dal Liceo Coreutico Tito Livio. Docenti, alunni, educatori e ragazzi disabili hanno lavorato in sinergia, in stretta collaborazione scambiandosi step by step idee e produzioni fino ad arrivare all’allestimento finale

Lo spettacolo sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ritiro biglietti presso la Biglietteria dal giorno 9 giugno (online dal giorno successivo ore 11.00)

Biglietteria aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 19.30 fino ad inizio spettacolo

Orari di biglietteria: dal martedì al sabato 11/13 e 17/19

Per informazioni: biglietteria Teatro Regio Tel. (+39) 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma. it

E’ richiesto l’utilizzo di FFP2 dall’accesso in teatro al termine dello spettacolo. No green pass.

Ideazione e regia: Piero Lombardi

Arrangiamenti musicali: Michele Lombardi

Videoriprese: Essequadro, Crema

Service audio: Piccolo factotum, Sperolini

Ufficio comunicazione: Gloria Giavaldi

In collaborazione con le Associazioni del DONO di Parma