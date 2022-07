Musica in Castello, Ron a Soragna mercoledì 27 luglio

“50 anni di musica e di incontri” è il titolo dell’evento di Musica in Castello che vedrà protagonista Ron. Mercoledì 27 luglio l’appuntamento fra parole e musica è a Soragna, alle 21.30, nel Giardino di Palazzo Braibanti (piazzetta Riccio da Parma).

Sul palco anche Enrico Grinaffini, direttore artistico della rassegna giunta alla XIX edizione, che intervisterà il cantautore che quest’anno sta affrontando un tour celebrativo per i cinquant’anni di carriera.

Ron, protagonista indiscusso della nostra canzone d’autore, interpreterà i suoi più grandi successi, classici intramontabili che ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni, ma anche capolavori che ha scritto per molti colleghi. E, a dieci anni dalla scomparsa, non mancherà il ricordo di Lucio Dalla, con il quale Ron ebbe un lungo e importante sodalizio professionale.

In caso di maltempo l’appuntamento, organizzato dall’Associazione Piccola Orchestra Italiana, si terrà al Nuovo Teatro.

L’ingresso è gratuito, è possibile fare un’offerta a Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata.