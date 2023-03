“Parma città della Musica”: non solo Antonacci, Sferra Ebbasta e Deep purple, al parco Ducale anche Lazza e Zalone

Si arricchisce il cartellone degli eventi di "PARMA CITTÀ DELLA MUSICA", il festival che porta al Parco Ducale di Parma i più grandi artisti della scena italiana e internazionale.

Lazza, cantante e pianista milanese che ha conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo 2023 con il brano in gara “Cenere”, approda il 5 luglio al Parco Ducale di Parma per una tappa del suo “LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023”. I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 13.00 di lunedì 13 marzo sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

Spazio anche alla comicità con Checco Zalone, che il 14 luglio presenta al pubblico del festival il suo spettacolo “Amore + Iva”, in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

Il festival si apre ufficialmente con il live dei Deep Purple, che il 27 giugno saranno al Parco Ducale di Parma per la prima data italiana del loro tour nel 2023.

L’1 luglio, invece, è atteso sul palco Biagio Antonacci con il suo tour “BIAGIO ANTONACCI ESTATE 2023”. Il live sarà l’occasione per tutti i fan di cantare all’unisono con il loro amato artista i brani che hanno segnato la sua carriera.

Il 10 luglio arriva l'artista italiano più ascoltato dell’ultimo decennio su Spotify: Sfera Ebbasta, che farà scatenare il pubblico sulle note delle sue hit più iconiche e dei brani delle sue origini.