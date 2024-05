The Last Dance: ultima serata della stagione invernale al Circolo Fuori Orario

THE LAST DANCE - L'epilogo di una stagione esaltante! La trentesima! Il nome del TempoRock è ben impresso nella memoria di tanti ragazzi e ragazze che in questi 30 anni ci hanno seguito nelle nostre serate svoltesi in diversi locali tra Reggio, Modena e Parma, avevamo persone fedeli che arrivavano da Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana

Sabato 11 maggio, a partire dalle ore 22, si svolgerà l’ultima serata della stagione invernale targata TempoRock presso Circolo Fuori Orario , via Don Minzoni 96/b, Taneto (RE). In apertura di serata, dalle ore 22, due tribute band : Papercut (tributo ai Linkin Park) e Sleep Walkers (tributo ai Bring Me The Horizon).

Dopo i live, dalle ore 24.30, ci saranno 3 piste, 12 dj, visual on ledwall & performers:

- AREA TRENI (Tempo) ROCK, POP, INDIE, CROSSOVER, POP-PUNK, ANNI 90&2000 Alessandro Cuoghi Dr.Death Joe The Rock

- AREA ESTERNA (SuperTrash) TRASH, CARTOON, ANNI '9072000, RADIO HIT DJZAP Mara Ricky the Chefmaster

- AREA TUNNEL (The Abyss) METAL, GLAM, HARDROCK, INDUSTRIAL, NUMETAL Lorenzo Cuoghi Zeb Alle

La consumazione sarà compresa nel biglietto d'ingresso