Ultima notte dell'anno con Tutti matti sotto zero

Dopo la pausa forzata dello scorso dicembre, l’ultima notte dell’anno torna ad avere uno spettacolo che la illumina: a TUTTI MATTI SOTTO ZERO, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle, sotto il tendone da circo (riscaldato) allestito nel Parco della Cittadella di Parma il 31 dicembre alle ore 21.00 (e in replica l’1 e il 2 gennaio alle ore 18.00) va in scena Smashed di Gandini Juggling, compagnia inglese di fama internazionale, che porta l’arte della giocoleria a sofisticati livelli di talento e poesia. Uno spettacolo per tutte e tutti, senza parole, di circa un’ora, che conduce il pubblico in un mondo magico, fatto di oggetti che prendono vita e velocità, intrecciandosi con la danza e con l’umorismo. In ottemperanza alle nuove regole introdotte dal DPCM Festività il 23/12, per accedere allo spettacolo è obbligatorio indossare una mascherina ffp2 e al termine dello spettacolo il pubblico sarà invitato a lasciare il Parco. E’ stato infatti cancellato il concerto delle ore 23.00 con brindisi sotto il tendone.

Il 31 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 21.00 sarà aperto nel Parco il bar de Lostello, dove è possibile prenotare un aperitivo (con piccola cucina) pre-spettacolo al numero 0521/1794062. La compagnia Gandini Juggling combina circo e teatro in uno spettacolo totale, che dal 2010 riscuote successo (e premi) in tutto il mondo. Smashed (frantumato, in inglese), è uno dei lavori di maggior successo della premiata ditta britannica Gandini Juggling. Spettacolo vincitore nel 2013 dell’Herald Angel Award. In scena 80 mele rosse, 9 performer (7 uomini e 2 donne) e 4 servizi completi di piatti: elementi del quotidiano che animano strane situazioni per nulla quotidiane, arrivando a comporre Smashed, uno dei più noti spettacoli di giocoleria contemporanea internazionale, raffinato omaggio a Pina Bausch e al suo Tanztheater. Smashed si nutre di ironia, precisione ipnotizzante, virtuosismo, citazioni raffinate, abilità strabilianti, e di un pizzico di pazzia. G??esti usuali ripetuti con precisione ipnotizzante, artisti che sfilano sul palco in parata, sedie, tacchi alti, momenti di umorismo e ironia: in scena 9 straordinari performer ricreano una serie di immagini dal sapore cinematografico ispirate ai lavori della grande coreografa tedesca, celebrando l’unione tra giocoleria e danza.

Ma non solo: Smashed è anche un affascinante e sentimentale viaggio nella musica del passato – dal Music Hall a Bach – nelle storie d’amore, nelle immagini epiche di tanti film e in una cerimonia degna di Alice nel paese delle meraviglie. Ed è per questo che la partitura gestuale e acrobatica, creata da Sean Gandini e Kati Yla-Hokkala, stupisce per la sua struttura suggestiva e divertente, in cui le dinamiche del nouveau cirque si arricchiscono della millimetrica precisione della danza contemporanea. Smashed è lo spettacolo più teatrale di Gandini Juggling, la più grande compagnia di giocoleria al mondo, fondata nel 1992 da Sean Gandini, juggler fra i più formidabili e intrepidi, e Kati Yla-Hokkala. Le fortunatissime tournée in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Asia e le prestigiose collaborazioni (Cirque du Soleil, Ecole Nationale de Cirque de Montréal) hanno consacrato Gandini Juggling nel gotha del circo contemporaneo internazionale.

Lo spettacolo è messo in scena anche nell’ambito del progetto europeo BETA CIRCUS / Boosting European Trends and Artists in Circus Arts, co-finanziato dal Programma Europa Creativa dell’Unione Europea, promosso da Bússola (PT), Teatro Necessario (IT), Ludifico (RS) e Rigas Cirks (LV); per l'Italia sono partner associati Comune di Parma nell’ambito di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 e ATER Fondazione. Tutti Matti sotto Zero è prodotto da Teatro Necessario e Grand Circus Hotel; con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, e di Fondazione Cariparma, Fondazione Nuovi Mecenati; in collaborazione con ATER Fondazione e con Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti; sponsor Conad Centro Nord; partner tecnici IREN, Geode S.c.r.l., Emc2 Onlus. Nel contesto di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. La biglietteria di Tutti Matti sotto Zero è aperta nel Parco della Cittadella, presso Lostello, da lunedì a venerdì (feriali) dalle ore 15.30 alle 18.30. Nei giorni di rappresentazione, sul posto (Chapiteau Cittadella) a partire da un'ora prima dell'inizio di ogni spettacolo. I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili anche online su www.grandcircushotel.it.

Non si accettano prenotazioni. Gli chapiteaux sono riscaldati. Costi: Serata di Capodanno con Smashed, intero 25 €, ridotto 15 € per ragazze e ragazzi under 12 Info: grandcircushotelfestival@gmail.com; grandcircushotel.it / teatronecessario.it; fb grandcircushotel / teatronecessario; insta grandcircushotel