Ragazzi di strada: concerto dei Corvi a Felino tra musica e ricordi

Da oltre 50 anni, in occasione del Ferragosto, piazza Miodini a Felino ospita feste e musica. Per mantenere viva questa tradizione, anche quest’anno sono diverse le iniziative organizzate. Tra queste, quella del 14 con una serata interamente dedicata ai Corvi, lo storico gruppo del beat italiano, in un evento a cura del Comune di Felino organizzato in collaborazione con Esplora Aps.

La serata ha una particolare importanza perché si collega alla storia musicale del paese: i Corvi, che negli anni ‘60 sono stati tra i protagonisti della nuova ondata musicale italiana ispirata dalle sonorità internazionali, che ancora oggi ha una grande influenza sulle nuove generazioni (tanto che una nota marca internazionale di birra ha scelto la loro “Ragazzo di strada” come canzone per lo spot attualmente trasmesso su tutte le reti nazionali) hanno radici felinesi. Angelo Ravasini, il cantante che con la sua voce ha impresso un marchio indelebile e immediatamente riconoscibile al

gruppo, è originario della frazione di San Michele Tiorre. Sono ancora in tanti a ricordarsi di lui come del “nipote del Bocia...”

L’inizio è alle 18.30 con la presentazione del libro “Ragazzi di strada… I Corvi”, la storia del gruppo raccontata in prima persona da Claudio Benassi, batterista e fondatore della band, unico membro rimasto della formazione originale. In un dialogo col giornalista Pierangelo Pettenati, felinese anche lui, si soffermerà soprattutto su quei primi anni e alle tante serate passate anche al Mercury Dancing (come si chiamava allora) di Felino.

Alle 21.30 inizierà il concerto dei Corvi, ora formati da Lorenzo Cavazzini alla voce, Pietro Amoretti alla chitarra, Luca Bonzilli al basso e Mirko Rivara alle tastiere (per questa serata sostituito da Lorenzo Bocchi). Prima e dopo il concerto, dj set a cura di Carbo & Sublibra. In Piazza Miodini sarà presente inoltre lo stand “ValBaganza… in” per offrire gadget e informazioni sul progetto di promo-commercializzazione che unisce e promuove i Comuni di Felino, Sala Baganza e Calestano in un’unica identità territoriale attraverso eventi coordinati e nuove strategie di comunicazione. Saranno presenti stand enogastronomici. L’ingresso all’intera serata è libero.