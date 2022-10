Traiettorie: concerto dell'ensemble l'instant donné

Alla prima svolta novembrina l’edizione 2022 di Traiettorie si avvicina al termine, ma mancano ancora tre serate per completare il cartellone di questa XXIII edizione della rassegna di musica moderna e contemporanea.

La prima di queste, alla Casa della Musica a Parma giovedì 3 novembre alle ore 20:30, ospiterà a Traiettorie per la seconda volta dopo quattro anni l’ensemble francese L’Instant Donné, che quest’anno celebra il proprio ventennale: nato a Montreuil, l’ensemble è privo di direttore ed è basato su una forte condivisione nella scelta dell’orientamento artistico, dei programmi, della gestione amministrativa, dell’attività concertistica. Rapidamente asceso fra i migliori gruppi di musica contemporanea europei, L’Instant Donné è molto attento alla divulgazione musicale in luoghi non canonici, ai progetti educativi scolastici, e partecipa ad accademie internazionali rivolte a studenti laureati, offrendo gratuitamente, sotto la guida di Georges Aperghis, un laboratorio di composizione che accompagna compositori emergenti nell’arco di una stagione.



A Parma L’Instant Donné si presenterà con Mayu Sato-Brémaud al flauto, Mathieu Steffanus al clarinetto, Saori Furukawa al violino, Elsa Balas alla viola, Nicolas Carpentier al violoncello e Caroline Cren al pianoforte, e con un programma eterogeneo che affianca a due grandi italiani come Aldo Clementi e Niccolò Castiglioni (l’edizione di Traiettorie di quest’anno omaggia la musica italiana) ad alcuni esponenti europei della generazione degli anni Settanta.



Di Castiglioni verranno eseguite la deliziosa sonatina per clarinetto e pianoforte «Daleth» (1979), le «Undici danze per la bella Verena» (1996) per violino e pianoforte e quattro delle tredici miniature di «Come io passo l’estate» (1983) per pianoforte; di Clementi invece la «Berceuse» (1979) per clarinetto basso, viola, violoncello e pianoforte preparato.

Al puntillismo volutamente ingenuo e favolistico di Castiglioni e alle variazioni di densità dei contrappunti cromatici di Clementi si contrappone il presente frastagliato che segue le regole del gioco o dei comportamenti o della mimesi. Cinque pezzi composti fra 2006 e 2016 ne sono testimonianza: il ritmico «Tracasseries» (2006) della franco-svizzera Claire-Mélanie Sinnhuber, per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte; «AMA I-c» (2007) per flauto e pianoforte di Takashi Tokunaga, ispirato a una danza rituale giapponese; «Miroir noir II» (2008) del digionese Frédéric Pattar per clarinetto, violino, viola e violoncello, che lavora su concetti di Gilles Deleuze applicati alla variazioni psicologiche di un personaggio letterario; «The Companion Guide to Rome» (2010) di Andrew Norman che traduce per trio d’archi la struttura e l’immagine visiva di antiche celebri chiese romane; e infine «John Conway in Gondola - in Compagnia di Marcel Proust e Augusto Salvadori» (2016) del veneziano Mauro Lanza per violino, violoncello e pianoforte preparati, che sfrutta un meccanismo automatico elaborato dal matematico John Conway per realizzare un contrappunto irresistibile sulla melodia di «O sole mio».



La realizzazione di Traiettorie, partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Casa della Musica di Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Università degli Studi di Parma, Fondazione “A. Toscanini”, Fondazione Monteparma, Fondazione Cariparma, Chiesi Farmaceutici, Fondazione Nuovi Mecenati - Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea, Symbolic, Hotel Sina Maria Luigia, MACROCOOP – Servizi per la comunicazione. Rinnovata anche la collaborazione con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner.





PROGRAMMA COMPLETO: https://www.fondazioneprometeo.org/traiettorie/2022/instant-donne.html





È possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito VIVATICKET o – il giorno del concerto, a partire dalle ore 19:30 – presso la reception della Casa della Musica di Parma (Piazzale San Francesco, 1 - 43121 Parma).



Intero: € 15

Ridotto: € 10 (over 65, soci FAI, TCI)

Ridotto studenti: € 5 (studenti universitari e del Conservatorio)

Omaggio: under 18



Fondazione Prometeo

tel. 0521 708899 – cell. 348 1410292

e-mail: info@fondazioneprometeo.org



https://www.fondazioneprometeo.org

https://www.facebook.com/festivaltraiettorie/



https://www.youtube.com/user/FondazionePrometeo