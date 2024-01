Concerto dell’Epifania, suggestioni senza tempo

Un concerto in un luogo straordinario per sacralità ed arte che passo dopo passo sta rinascendo grazie ad un accurato restauro. San Francesco del Prato, nel cuore del centro storico di Parma, è un luogo unico al mondo: per il suo valore spirituale e culturale, e per la sua parabola storica, di chiesa trasformata in carcere dall’epoca napoleonica e fin quasi ai giorni nostri. Il 6 gennaio 2024 alle 16:00 appuntamento con il tradizionale Concerto dell’Epifania che racchiude in sé aspetti culturali della tradizione in un repertorio di musica di grande impatto emotivo. Ad esibirsi l’Orchestra de I Musici di Parma con la direzione artistica di Carlo D’Alessandro Caprice, il Coro della Corale Verdi di Parma diretto da Claudio Cirelli con la partecipazione del soprano Anta Jankovska, del tenore Fabio Sabbatini e il Coro voci bianche della Corale Verdi diretto da Niccolò Paganini. All’organo Paola Bandini. Verrà proposto un ricco e suggestivo repertorio di arie e brani famosi di Verdi, Gounod, Faurè, Bach, Mozart che risuoneranno nelle millenarie navate e volte della chiesa francescana. La partecipazione è ad offerta a sostegno dei lavori di restauro della chiesa. Le prenotazioni al momento sono esaurite, ma è possibile presentarsi all'ingresso prima del concerto e in caso di defezioni verranno assegnati i posti liberi.

Fino al 13 gennaio 2024 prosegue inoltre, tutti i giorni, dalle 16:30 alle 20 e dalle 16:30 alle 18:30 sabato e nei festivi la video proiezione “Meraviglie di Natale” che accende il cuore della chiesa con alcuni tra i più bei dipinti di Natività e Adorazioni dei Magi presenti nel territorio parmense. E si affianca alle nuove possibilità di visita al cantiere “in quota”, sui ponteggi, degli affreschi riportati alla luce nei più recenti lavori di restauro che stanno interessando il catino dell’abside.