Traiettorie: concerto di Chisato Taniguchi

CHISATO TANIGUCHI, pianoforte

Vincitrice del secondo premio del 15° Concours international de piano d’Orléans



Musiche di Lutos?awski, Stockhausen, Schönberg, Xenakis, Gondai



--------------------



Nel 2016 Fondazione Prometeo ha instaurato una collaborazione con il Concorso pianistico internazionale d’Orléans che le ha permesso di portare nei propri cartelloni alcuni finalisti del concorso francese biennale dedicato alla musica del XX e XXI secolo, che lo scorso anno ha celebrato la propria quindicesima edizione. Giovedì 20 aprile 2023 alle ore 20:30 nella sala dei concerti della Casa della Musica a Parma sarà proprio la vincitrice del secondo premio dell’edizione del Concours 2022, la giapponese Chisato Taniguchi, a iscrivere il proprio nome nel programma di Traiettorie di quest’anno con un recital che offrirà un sostanzioso contributo al filo conduttore di questa XXXIII edizione di Traiettorie, cioè la musica contemporanea mitteleuropea.

A dominare il programma è infatti l’esecuzione integrale di «Tierkreis» (1975), il ciclo di dodici brevissimi pezzi che Karlheinz Stockhausen ha associato ai simboli zodiacali privilegiando brevi melodie su cui l’esecutore non è privo di intervenire con libertà, e la cui struttura è rigidamente rapportata a frequenze e altezze: lo Stockhausen mistico, che entra in risonanza con le vibrazioni cosmiche.

Alla concezione baroccheggiante di questi pezzi, così legati alla melodia e non al timbro o alle dinamiche, si affianca quella della Suite op. 25 (1923), uno dei primi pezzi seriali di Arnold Schönberg, in cui il richiamo alle danze settecentesche è straniato dall’impatto di una nuova strutturata sintassi. Si aggiungono nel programma i due «Studi» (1941) di Witold Lutos?awski, proposti a esordio di serata, e «Evryali» (1973) di Iannis Xenakis, brano unico nel pianismo della seconda metà del Novecento, in cui le novità linguistiche emergono dall’incontro fra le possibilità strumentali e la tecnica esecutiva, spesso condotta a limiti estremi. Chiude la serata un altro pezzo non privo di sapore spirituale, «Cendres Lumineuses» (2008) del giapponese Gondai Atsuhiko.

Nata nel 1998, Chisato Taniguchi ha iniziato a suonare il pianoforte a tre anni e si è diplomata alla Toho-Gakuen School of Music di Tokyo. Nel 2020 ha vinto il Primo Premio al 14° Concorso di Interpretazione di Musica Contemporanea Ky?gaku. È stato grazie alla borsa di studio assegnatale dalla fondazione culturale Meiji Yasuda nel 2021 che ha potuto recarsi a Parigi a perfezionarsi al Conservatorio nella classe di Florent Boffard, prendendo anche lezioni di musica da camera dalla violinista Hae-Sun Kang (per inciso, entrambi ospiti nei concerti di Traiettorie di quest’anno). Nell’aprile dello scorso anno ha vinto anche la quinta edizione del premio speciale «Residence Henri Dutilleux - Geneviève Joy», la cui partecipazione è riservata ai finalisti del Concours d’Orléans e consiste in un mese in residenza presso la Maison dedicata al grande compositore francese.

