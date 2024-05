Traiettorie: concerto di Emanuele Torquati

EMANUELE TORQUATI, pianoforte

Dopo la serata con Ciro Longobardi, anche il secondo recital pianistico della XXXIV edizione di «Traiettorie» avrà come protagonista un interprete di casa nella rassegna di musica moderna e contemporanea organizzata da Fondazione Prometeo: Emanuele Torquati ha infatti già iscritto il proprio nome sei volte nei cartelloni di «Traiettorie», sia da solista sia in duo col violoncellista Francesco Dillon, e ne ha anche aperto l’edizione 2021.

Questa volta il pianista milanese torna a Parma nella Sala dei Concerti della Casa della Musica martedì 14 maggio alle ore 20:30 con un programma spartito fra due temi. La prima parte sarà infatti dedicata a un viaggio nella notte, con due delle sei «Elegie» (1908) di Ferruccio Busoni– entrambe dai colori foschi e misteriosi –, con il giovanile «Notturno» in re bemolle (1892) di Claude Debussy e con due dei tredici «Notturni» di Gabriel Fauré, il primo del 1875 e l’ultimo, commovente, del 1921. Nella seconda parte Torquati metterà al centro le indagini sul suono come si sono sviluppate soprattutto nella Francia del secondo dopoguerra, tenendo al centro la figura di Olivier Messiaen, di cui eseguirà il tredicesimo numero del «Catalogue d’oiseaux» (1958), dedicato al chiurlo: all’esplorazione timbrica e ritmica di Messiaen si allega quella di Tristan Murail in «La Mandragore» (1993), che guarda decisamente anche all’idea maturata da Ravel del suono come oggetto fisico, e all’esplorazione armonica l’omaggio che nel 1994 gli tributò l’inglese Jonathan Harvey in «Tombeau de Messiaen», dove il suono del pianoforte viene continuamente soggetto a lievi sfasamenti da quello di un altro pianoforte registrato, in un gioco continuo di instabilità.



La realizzazione di «Traiettorie», partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma - Casa della Musica, Fondazione Teatro Regio, Fondazione “A. Toscanini”, Università degli Studi di Parma, Fondazione Monteparma, Chiesi Farmaceutici, Ernst von Siemens Music Foundation, Symbolic, Sina Hotel Palace Maria Luigia, TEAMWORK. Alle ormai pluriennali collaborazioni con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner si aggiunge quest’anno quella con Universal Edition.





