Traiettorie: concerto di Lorenzo Soulès

Concerto di Lorenzo Soulès, pianoforte



Vincitore del primo premio del 15° Concours international de piano d’Orléans



Musiche di Debussy, Manoury, Chauris, Messiaen



-----------------------------------------------------------



Con il concerto del trentunenne pianista lionese Lorenzo Soulès, vincitore nel 2022 del XV Concorso pianistico internazionale di Orléans, si chiude mercoledì 5 giugno 2024 nella Sala dei Concerti della Casa della Musica alle ore 20:30 la prima parte della rassegna «Traiettorie» 2024, che quest’anno dedica attenzione al mondo musicale moderno e contemporaneo francese.

Dopo gli studi al Conservatorio Superiore di Parigi, proseguiti con Pierre-Laurent Aimard e Tamara Stefanovich all’Università di Musica e Danza di Colonia, Soulès ha vinto, oltre al Concorso di Orléans, il Prix des Étudiants du Conservatoire orleanese, tutti i premi disponibili al Concorso internazionale di Ginevra del 2012 e il Premio della critica discografica tedesca nel 2023 per una registrazione di brani di Xenakis.

Il programma scelto da Soulès segue con rigore la proposta della rassegna proponendo la ormai storicizzata filiera storica Debussy-Messiaen, attraverso il simbolismo del primo libro delle «Images» (1905) di Claude Debussy e cinque episodi (XI-XIV e XVII) di quella colossale costruzione di mistica e sinestesie costituita dai «Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus» (1944) di Olivier Messiaen. In questa linea in cui il suono viene privilegiato nelle sue componenti foniche, in ordine a una percezione trascendente della realtà, Soulès inserisce due Studi di Philippe Manoury, «Réseaux» e «Dérèglements» (2021), entrambi pezzi d’obbligo alla semifinale del Concorso d’Orléans 2022, e la Sonata di Yves Chauris (2008): tutti esemplari di una tendenza allo studio percettivo del movimento, che nel caso degli Studi di Manoury si svolge attraverso la qualità e la densità dei percorsi sonori, e in quello della Sonata di Chauris nell’ambiguità stessa dei concetti di moto e staticità.



Dopo la pausa estiva «Traiettorie» tornerà il 25 settembre prossimo al Centro di Produzione della Fondazione Arturo Toscanini con una serata di Ensemble Cairn.



La realizzazione di «Traiettorie», partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma - Casa della Musica, Fondazione Teatro Regio, Fondazione “A. Toscanini”, Università degli Studi di Parma, Fondazione Monteparma, Chiesi Farmaceutici, Ernst von Siemens Music Foundation, Symbolic, Sina Hotel Palace Maria Luigia, TEAMWORK. Alle ormai pluriennali collaborazioni con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner si aggiunge quest’anno quella con Universal Edition.



