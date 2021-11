concerto finale del concorso internazionale per direttori di coro 'romano gandolfi'

Concerto finale del Concorso. Durante la serata i tre concorrenti finalisti si disputeranno il podio dirigendo il coro romeno 'Madrigal'.



Programma:



21:00 - Concerto dei finalisti

21:10 (1 candidato)

21:20 (1 candidato)

21:30 (1 candidato)

21:40 (Concerto del Corul Madrigal, Dir. Anna Ungureanu)

22:15 - Cerimonia di Premiazione

22:45 - Chiusura ufficiale del Concorso





John Leavitt - "Festival Sanctus";

Ola Gjeilo - "Ubi caritas";

Vytautas Mi?kinis - "Cantate Domino";

***

Thomas Weelkes - "On the Plains";

Francis Pilkington - "Rest Sweet Nymphs";

Hans Leo Hassler - "Cantate Domino";

Anton Bruckner - "Os justi";

Felix Mendessohn Bartholdy; arr. Geoffrey Edwards - "On Wings of Song We Send You";

Pelle Olofson - "Hear my prayer";

Florian Costea - "Lumin? lin?" (Blessed Light);

Filotei Monahul - "Pripeala"; soloist: Silviu N?stase (Hail Mary, full of grace);

Tudor Jarda - "M? luai, luai" (Romanian ancestral folk song);

Arr. Dan Mihai Goia - "Cântec ?i joc" (Romanian folk song and dance);



Cornelia T?utu - "Jocuri" (Romanian folk divertimento); soloist: Denis Maxim; percussion: Emanuel Pecingin?.