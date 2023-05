Traiettorie: il 23 maggio concerto di Marco Riccelli

MARCO RICCELLI, pianoforte



Si chiama Marco Riccelli, è nato nel 1980, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Milano perfezionandosi in seguito con Bruno Canino, Alexis Weissenberg e Oleg Marshev, ha vinto il Concorso Internazionale Mozart di Roma e martedì 23 maggio 2023 alle ore 20:30 sarà protagonista nella Sala dei concerti della Casa della Musica a Parma del terzo recital per pianoforte solo nella XXXIII edizione di Traiettorie.

Riccelli, che insegna pianoforte in Svizzera e Pratica e lettura pianistica alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, è però anche pianista d’ensemble: è infatti uno dei fondatori di Ensemble Blaue Reiter, poi divenuto dal 2020 Ensemble der/gelbe/klang a Monaco di Baviera, con il quale si dedica al mondo musicale contemporaneo, che resta uno dei suoi interessi privilegiati anche come concertista («Music for piano and chamber orchestra» di Schnittke nel 2010 e «Islands» di Luca Francesconi nel 2012 alla Scala).



Il programma che presenterà il 23 maggio nella rassegna di musica moderna e contemporanea organizzata e promossa da Fondazione Prometeo è però molto più legato alle sollecitazioni provenienti dal focus che il cartellone di quest’anno intende dedicare alla musica mitteleuropea, indagata anche lungo le sue radici più avanguardiste.

Domina infatti nella seconda parte un titolo fra i più famosi e amati dal pubblico, «Carnaval» (1834-1835) di Robert Schumann, capolavoro giovanile del compositore tedesco ma animato da quelle esigenze di frammentarietà, di sovrapposizione e assemblaggio che sembrano già preconizzare molto Novecento.

La serata comincerà tuttavia con un altro piccolo capolavoro, uno dei più folgoranti esordi che la storia della musica ricordi, la Sonata op. 1 (1907-1908) di Alban Berg, che con «Carnaval» condivide del resto la tendenza alla continua variazione di un minimo materiale di base e la posizione storica in bilico verso nuove esplorazioni della psiche e della sonorità.

Il resto del programma comprende il secondo dei tre episodi di «Métopes» di Karol Szymanowski («Calypso», 1915), un vero gioiellino di impressionismo sonoro; i «Tre episodi dal balletto Marsia» (1949) di Luigi Dallapiccola, l’uomo che ha portato in Italia il serialismo schönberghiano ma qui però nella sua versione più parigina e raveliana, e «Echo andante» (1961-1962), in cui Helmut Lachenmann esplora gli effetti di diminuendo e di pedale nella costruzione formale del pezzo.



La realizzazione di Traiettorie, partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma - Casa della Musica, Complesso Monumentale della Pilotta, Università degli Studi di Parma, Fondazione “A. Toscanini”, Fondazione Monteparma, Chiesi Farmaceutici, Ernst von Siemens Music Foundation, Symbolic, Sina Hotel Palace Maria Luigia, MACROCOOP – Servizi per la comunicazione. Rinnovata anche la collaborazione con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner



BIGLIETTERIA

È possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito VIVATICKET o – il giorno del concerto, a partire dalle ore 19:30 – presso la reception della Casa della Musica di Parma (Piazzale San Francesco, 1 - 43121 Parma).



COSTO DEI BIGLIETTI

Intero: € 15

Ridotto: € 10 (over 65, soci FAI, TCI, dipendenti Chiesi)

Ridotto scuole: € 5 (studenti universitari, studenti e insegnanti del Conservatorio)

Omaggio: under 18



PER INFORMAZIONI

Fondazione Prometeo

tel. 0521 708899 – cell. 348 1410292

e-mail: info@fondazioneprometeo.org



LINK UTILI

https://www.fondazioneprometeo.org

https://www.facebook.com/festivaltraiettorie/



https://www.youtube.com/user/FondazionePrometeo