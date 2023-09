Controcorrente, dal 7 al 15 ottobre mostra d'arte contemporanea a Noceto

Dal 7 al 15 Ottobre 2023, la Rocca dei Sanvitale di Noceto (PR) ospiterà la mostra di arte contemporanea “Controcorrente”, organizzata dall’Associazione Sine Tempore con il patrocinio del Comune.



Venti artisti provenienti da Italia, Brasile, Polonia, Germania, hanno scelto di condividere il loro percorso nonostante l’appartenenza a differenti correnti artistiche, abbandonando le proprie singolarità per un confronto non divisivo ed in grado di creare una solida empatia. L’esposizione delle opere non è altro che la “catarsi” di un lungo periodo temporale in cui gli artisti hanno avuto la possibilità d’incontrarsi, di conoscersi, di esprimere i propri dubbi, di riflettere sulla necessità del loro creare. In questo momento storico così difficile, confuso e coinvolto in estreme lotte di prevaricazione l’Arte deve riprendere la propria centralità ritornando a rivestire una funzione sociale che permetta l’abbandono delle divisioni e il ritrovare una comprensione comune attraverso il suo specifico linguaggio.



Espongono : Thomas Arcari, Donatella Borsotti, Boz, Lino Budano, Francesca Camboni, Marco Ceruti, Lucio De Luca, Vando Figueiredo, Simona Gastaldi, Mariola Landowska, Francesco Manlio Lodigiani, Giuseppe Lombardo, Davide Malvo, Pamela Marenghi, Rudy Milani, Tiziana Anna Paffile,Carla Piazza, Mario Righi, Tommaso Villani, Brigitte von Humboldt. Una sezione speciale sarà dedicata al ricordo di Marco Consensi.

Curatori: Rossella Farina e Gianluigi Zoncati



Inaugurazione Sabato 7 Ottobre alle ore 17.



Orari:

lunedì: chiuso

dal martedì alla domenica: 10.00-13.00/15.00-18.00



Contatti:

FB: Sine Tempore



Email: sinetempore.art@gmail.com