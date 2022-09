Controtempi a La Galleria: il programma dall'8 al 10 settembre

Sarà La Galleria ad ospitare i tre giorni conclusivi della rassegna “CONTROTEMPI – Itinerari Sonori” organizzata da Esplora Aps in collaborazione con il Comune di Parma.

I giorni 8, 9 e 10 settembre gli spazi della Galleria, nello specifico la piazzetta interna, saranno animati da laboratori musicali per bambini, giovani e famiglie dalle ore 17:30 alle ore 19:00.

Negli stessi giorni, dalle ore 20:30 alle ore 22:00 la piazza sarà animata da concerti unici di artisti appartenenti a generi musicali diversi.

La partecipazione ai laboratori e ai concerti è gratuita fino a esaurimento posti.

Controtempi prosegue con la propria tradizione di animazione e valorizzazione dei luoghi della città portando tre giorni di musica per grandi e bambini a La Galleria di Parma, dopo le due serate presso la Casa della Musica del 4 giugno e del 26 luglio e la serata “Apnea” al Postwar del 17 luglio, “

Ogni pomeriggio, dalle 17.30 alle 19 circa, la piazza interna nel cuore de La Galleria ospiterà animazioni musicali per bambini: giovedì 8 settembre la fiaba letteraria e musicale “La zuppa di sasso” a cura dell’Associazione Circolarmente, venerdì 9 “Giochiamo con la musica” a cura della Cooperativa Il Grillo Parlante e sabato 10 con “Kids! Laboratorio musicale” di Marta Pozzoli (in collaborazione con L’Accademia).

Le proposte musicali sono divise in tre temi: gli incontri e i concerti di giovedì 8 alle 20:30 saranno dedicati alla musica indipendente; Pierangelo Pettenati e Alberto Padovani racconteranno con parole e musica “Automatic for the people” dei REM. Seguirà la consegna del Premio ParmAwards per il miglior album di produzione parmigiana del 2021 e infine ci sarà la presenza e l’esibizione del duo di Francesco Moneti (violinista, polistrumentista, membro dei Modena City Ramblers e fondatore de La Casa del Vento).

Venerdì 9 alle 20.30 si entrerà in un “nuovo inizio” con l’esibizione di Roberta Di Mario al pianoforte con il suo spettacolo “A new beginning – Il suono dopo il silenzio”, un viaggio interiore intenso e di grande impatto emotivo che ha origine dalle note di un pianoforte e in cui musica, parole inedite, fisica e metafisica del suono si intrecciano insieme alla luna. Prima di lei, il concerto di apertura con la giovane e talentuosa cantautrice Giulia Mei.

Sabato 10, infine, sempre alle 21 doppio concerto dedicato allo swing, al blues e alla tradizione musicale americana in acustico con The Jolly Shoes Sisters (Laura Fedele e Veronica Sbergia, due grandi voci, due anime jazz & blues da tempo apprezzate sui palchi nazionali e internazionali) e con Ross Volta & Jamie Dolce (accompagnati da Andrea Tiberti e Giorgio Peggiati) in un repertorio che spazia dal soul, passando per sonorità rock blues libere di virare verso il blues tradizionale.

“La rassegna “Controtempi – Itinerari Sonori” si è sempre contraddistinta per la qualità della proposta musicale. Nella prima decade degli anni 2000 ha portato a Parma nomi nazionali e internazionali come Deep Purple, Joe Zawinul, Andy Summers, PFM, Mauro Pagani e tanti altri nei palchi del Teatro Regio, del palasport di Parma e di altri luoghi della città, mentre successivamente ha portato la musica direttamente nel cuore di Parma con il Music Village allestito ogni estate in P.le Picelli, puntando al tempo stesso soprattutto su artisti del territorio accanto a nomi importanti della musica italiana. La pandemia ha costretto tutti ad adattarsi alle possibilità del momento e per questa edizione, grazie alla disponibilità della direzione, ha trovato ospitalità a La Galleria di Parma. Per tre sere continuerà a dare spazio soprattutto ad artisti locali, per nascita o per attività, coinvolgendo per la prima volta anche i bambini. L’obiettivo, anche per il futuro, sarà infatti coinvolgere e avvicinare sempre più persone all’ascolto della musica e al valore dell’arte” aggiunge Pierangelo Pettenati, Organizzatore di Controtempi

Ancora una volta La Galleria viene scelta come location ideale per iniziative culturali e d’intrattenimento di qualità, anche per i bambini e le famiglie, continuando così a posizionarsi come un vero salotto di Parma e attivo partecipante al ricco programma cittadino.

"Siamo davvero orgogliosi di ospitare l'edizione di quest'anno della rassegna Controtempi. Ringrazio Esplora APS e Comune di Parma per aver riconosciuto l'essenza vera de La Galleria, e quindi una piazza tra le piazze del centro città in grado di poter dare voce e spazio a tre giorni di musica e attività per grandi e piccini. Scegliere di ospitare Controtempi conferma il percorso intrapreso con La Galleria per farne un riferimento per la collettività ed un partner concreto per gli attori principali della città". afferma Fabio Canella, Direttore La Galleria

CONTROTEMPI – Itinerari Sonori” è organizzata da Esplora Aps in collaborazione con il Comune di Parma, il contributo della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cariparma e il supporto di Chiesi, Koppel, Cold Point e Coop Alleanza 3.0

La Galleria è aperta 7 giorni su 7, circondata dalla bellezza del centro storico di cui ne assorbe l’essenza e con un’offerta enogastronomica espressione della creatività e dalla passione per il buon cibo tipica di Parma: La Galleria è un concentrato di esperienze da ricordare, proprio come la nostra città.