Controvento, posti esauriti al Teatro al Parco per l’artista delle bolle di sapone Michele Cafaggi

– Domenica 5 febbraio alle 16.30 al Teatro al Parco di Parma va in scena «Controvento», una «storia di aria, nuvole e bolle di sapone» rivolta ad adulti e bambini da tre anni. I biglietti sono andati esauriti in prevendita, l’appuntamento fa parte di «Sciroppo di teatro», un progetto di welfare culturale per bambine, bambini e famiglie di Ater Fondazione attuato in 25 Comuni dell’Emilia-Romagna, grazie al quale i bambini e le bambine dai tre agli undici anni, assieme ai loro accompagnatori, possono andare a teatro anche con un voucher fornito dai pediatri e farmacisti dei Comuni coinvolti, per soli due euro a spettacolo. È il 15 luglio del 1913 e sul palco c'è un bellissimo biplano e un aviatore, che dopo un breve discorso partirà per una grande avventura. Tra lo scetticismo di alcuni e l'entusiasmo di altri il nostro eroe si alzerà presto in volo e accompagnerà il pubblico in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lontani, tra raffiche di vento, morbide nuvole e gigantesche bolle di sapone. Un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato a realizzare i suoi propostiti a costo di dover sacrificare le cose a lui più care. Michele Cafaggi si confronta questa volta con un grande oggetto di scena evocatore di avventure e grandi storie. Lo straordinario equilibrio tra magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono, ancora una volta, per dare vita a uno spettacolo di raffinato divertimento. Informazioni Teatro al Parco: 0521 9992044, biglietteriabriciole@solaresdellearti.it.