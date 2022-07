Convivum, cena medievale a lume di candela all'Abbazia di San Basilide a Lesignano

In occasione dell'iniziativa nazionale Pro Loco in Festa indetta dall'Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane la Pro Loco di Lesignano de' Bagni organizza nella meravigliosa Abbazia di San Basilide un evento suggestivo e affascinante.



Immersi nel giardino della stupenda location verrà servita una cena a lume di candela, in abiti medievali, il cui menù sarà a tema dell’epoca.



A partire dalle 19.00 si esibirà il Coro Paer all’interno dell’Abbazia, a seguire la cena.



Visite guidate dal gruppo Melusine della Badia dalle ore 18.00.





al 3384983251