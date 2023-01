“coppa emilia” la sfida in dialetto improvvisato tutta da ridere

SABATO 28 GENNAIO DALLE 21

arriva a parma la COPPA EMILIA

—————-

Formàj o furmäi? Turte o tordej?

Modena – Parma – Piacenza – Reggio Emilia

4 attori emiliani, provenienti da 4 città diverse, si danno appuntamento al Circolo Arci Post di Parma per una una sfida improvvisata all’ultimo dialetto!

Musica per le orecchie, poesia per il cuore, comicità per la pancia, scenette per la vista, il tutto rigorosamente condito con 4 dialetti a confronto: modenese, reggiano, parmigiano, piacentino.

Per rinsaldare il legame con le tradizioni popolari, vi diamo appuntamento con i sensi e con i dialetti!

Venite a tifare il vostro preferito!!

Chi si aggiudicherà la prestigiosa Coppa Emilia?

Chi sarà il campione dell’improvvisazione targata via Emilia?



In scena:

da Modena—> Gino Andreoli

da Reggio Emilia—> Mauro Incerti

da Parma—> Isacco Lucchini

da Piacenza—> Ivette Gaidolfi



presentano Marcello Savi e Leonardo Cagnolati

musiche improvvisate—> Marta Mazzocchi



www.traattori.it



presso



STR. DEI MERCATI, 235/241, PARMA (PR)