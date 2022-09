Corsi e laboratori jazz'on parma orchestra educational 2022/2023

Siamo felici di comunicarvi l’inizio della nuova stagione dei Corsi e Laboratori della Jazz’on Parma Orchestra Educational 2022+23, per tutti, dal principiante ai livelli avanzati.

Quest’anno ci sarà anche qualche novità nel nostro staff docenti.

Vuoi imparare a suonare uno strumento musicale?

Vuoi approfondirne alcuni aspetti con docenti che ne rappresentano l’eccellenza nel nostro territorio?

Vuoi conoscere la teoria e l’armonia, materie necessarie per fare musica nel vero senso della parola?

Vuoi rendere il tuo orecchio musicale una macchina formidabile per fare musica?

Vuoi comporre o arrangiare in modo creativo la tua musica?

Vuoi imparare o approfondire l’arte dell’improvvisazione?

Vuoi imparare o approfondire repertori interessanti con un gruppo di musica d’insieme?

Lo staff docenti della Jazz'on Parma Orchestra ti aspetta ed è felice di condividere la nostra più grande passione.

Inizio corsi: da Lunedi 26 Settembre 2022 (ma ci si può iscrivere anche dopo tale data).



Se fossi interessato/a o necessiti maggiori informazioni, scrivici o contattaci su whatsapp o telefonaci, saremo felici di illustrarti il percorso più adatto alle tue ambizioni

Cell +39 392 0085505



Email info@jazzonparmaorchestra.it