Corso d'improvvisazione teatrale

ricominciano i corsi!



Eccoci alle serate di presentazione del corso di avviamento al MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE a PARMA!



MERCOLEDI 28 SETTEMBRE



Avete visto un Match e vi siete divertiti come dei pazzi?

Avete pensato "Voglio farlo anche io"?

Avete detto "Wow! Ma come è possibile?"

BENE! ECCO LA VOSTRA OCCASIONE!

venite alla LEZIONE DI PROVA e mettetevi in gioco con l'improvvisazione teatrale!

Senza costumi, Senza copione, Senza regista

Venite a imparare con i docenti della Scuola di Improg la grandissima arte dell'improvvisazione.



Non perdetevi questa stupenda occasione per divertirvi e studiare con noi!

NON VE NE PENTIRETE !



