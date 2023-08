Corso danza africana e corso di percussioni africane

LA Scuola West Africa apre i nuovi corsi a Settembre presso lo Sport Center Punto Blu Via Nenni 9 Monticelli T. ( Montechiarugolo) , Vi Aspettiamo per la Lezione Open di Domenica 03 Settembre a partire dalle ore 15,30 ( solo Danza con musica dal vivo ) .



Inoltre e' possibile inizare il corso di Percussioni Tradizionali Africane svolto su due livelli : principiante e intermedio a partire da Settembre fino a Giugno 2024 , per chi non e' munito di strumento si potra' noleggiarne uno per il corso che si terra' nei pressi della sede Punto blu .



info su Danza : 0521 657783 mail: sportcenter@puntoblusport.com