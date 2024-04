Corso per addetti stampa con tappa a cibus 2024

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il prossimo appuntamento con “Ufficio Stampa LAB” – il corso unico nel suo genere in Italia per diventare addetti stampa – diventa triplo: martedì 7, mercoledì 8 e venerdì 10 maggio 2024, dalle ore 9.00 alle 18.00, tre giornate di full immersion per apprendere strumenti e tecniche essenziali per gestire un ufficio stampa efficace e per muoversi con sicurezza nel mondo delle pubbliche relazioni e dei media.

Doppia la location per apprendere sempre più sul campo i segreti del mestiere: una parte delle lezioni avverrà al Centro Pastorale Diocesano di viale Solferino 25 a Parma mentre una seconda parte si terrà a Cibus 2024. Tra le tante novità di questa nuova edizione vi sarà infatti l'opportunità di partecipare ad un vero press tour durante la manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy.

Ideato e condotto dalla giornalista Francesca Caggiati – affiancata da colleghi di alto livello ed esperti del settore – il corso è stato recentemente inserito nella School&CollegeListings, la directory internazionale delle scuole di formazione. È promosso da Esplora APS e da Nuova Editoriale Società Cooperativa, con il patrocinio di GI.PU. (Gruppo Giornalisti Pubblicisti). Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



ISCRIZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Per tutto aprile tariffa ridotta. Dal 1° maggio in poi la quota di iscrizione sarà piena.

- Agevolazioni speciali per studenti universitari e giornalisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti.

- Possibilità di partecipare gratuitamente tramite una stimolante challenge.



Per info ed iscrizioni: info@ufficiostampalab.it oppure esplora.stampa@gmail.com. WhatsApp: 338 5219408.