Corteo Stop Vivisection a Parma il 7 novembre ore 14 stazione di Parma. Corteo per chiedere la cessazione degli esperimenti sui "macachi di Parma" e per tutti gli animali che sono rinchiusi nei laboratori di sperimentazione. Perchè tutto questo non dovrebbe succedere a nessuno e a nessuna creatura, ed è ora che finisca. Ricordiamo a tutti che a Verona in un centro sperimentale sono arrivati 20 cuccioli di beagle... ora più che mai è importante scendere tutti in piazza. Gli animali non possono difenfersi da soli, aiutiamoli! Vi chiediamo di esserci tutti. Siete tutti invitati! Grazie di cuore.



Per ogni altra info potete visitare la pagina facebook "Salviamo i Macachi di Parma"

