Salso Ludix, vietato non giocare: due giorni di cosplay e giochi da 0 a 99 anni

Capitan America posa con Sailor Moon, mentre Darth Vader si fa un selfie con Morbius: ci saranno supereroi e supercattivi dal 2 al 4 dicembre 2022 al Salso Ludix – Mettiamoci in gioco, prima edizione del festival di Salsomaggiore Terme e Tabiano firmato da grandissimi nomi del cosplay e del gioco italiano.

Cinquanta le location coinvolte tra le due cittadine termali, che ospiteranno autori, case editrici, youtuber, cosplayer e più di 100 volontari per uno spettacolare evento geek di cacce al tesoro, set fotografici in castelli e musei, sessioni di gioco da tavolo e di ruolo da 0 a 99 anni.

Il fascinoso set Liberty di Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore per due giorni sarà zona gamers only: 80 tavoli per sfidarsi a giochi di ruolo e board game, una selezione di case editrici con novità, prototipi e grandi classici, tanti volontari per introdurre anche i meno esperti in un settore che oggi vale più di 10 miliardi di dollari.

Tra gli ospiti, il TeoOh di Recensioni Minute, autori come Paolo Mori, Game master del livello di Andrea Rossi Master of Masters e Andrea Lucca Il Rosso.

Un’area particolare è dedicata al LARP (Live Action Role Playing) una forma di gioco di ruolo dal vivo più vicina all’improvvisazione teatrale. Grazie al gruppo Intempesta Noctis, ci si potrà immergere negli intrighi e nei misteri della Salsomaggiore dell’Ottocento. In contemporanea, sarà possibile ammirare 50 superlativi cosplayer, celebrità del settore selezionate da Marco Tramonte, fotografo ideatore dell’ormai cult “il Volta”. Per loro uno shooting d’autore in svariati castelli, musei e luoghi d’interesse fotografico.

E ancora una fitta serie di convegni e approfondimenti pratici per educatori e famiglie, con esperti di formazione ludica sotto la direzione della psicologa psicoterapeuta Silvia Ferrari; la grande mostra di Infinite Statue firmata da Cosmic Group; intrattenimento dedicato alla natura per bambini, a cura dell’Ente Parchi Emilia Occidentale e un’anteprima su prenotazione la sera del 2 dicembre: cena con delitto ai piedi del Castello di Tabiano.



L’evento “Salso Ludix” è nato da un’idea di Carla Soffritti.

Pronti a mettervi in gioco?

Il biglietto d’ingresso per accedere a Palazzo dei Congressi il 3 e il 4 dicembre darà diritto a sconti in strutture ricettive, bar, negozi e ristoranti.

Prezzo in prevendita: 1 giorno 8 euro con gadget, 2 giorni 15 euro con gadget.

Prezzo sul posto: 1 giorno 10 euro, 2 giorni 18 euro.

Riduzioni: per i residenti a Salsomaggiore Terme 5 euro al giorno; Bambini fino ai 13 anni gratis.