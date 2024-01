Creature d'oriente: laboratorio per famiglie al Museo d'arte Cinese ed Etnografico

Domenica 21 gennaio alle 16.30 vi aspettiamo in Museo per una visita interattiva dedicata alle famiglie, per imparare divertendosi.



Un pomeriggio di sfide e giochi per adulti e bambini alla ricerca delle creature e degli animali che popolano vasi, bronzi e altri meravigliosi oggetti provenienti dall’Oriente!

Scopriremo epoche, tecniche e stili e metteremo alla prova le nostre abilità per risolvere insieme l’enigma finale…



Percorso a cura di Chiara Grassani ed Elena Pescatore



Attività per famiglie e bambini dai 6 ai 10 anni



Info e prenotazioni:

info@museocineseparma.org

0521-257337

Costo: € 10 bambini, € 13 adulti



viale San Martino, 8 – 43123 Parma